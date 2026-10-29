因限貸令延後交屋逾期申請一生一屋優惠 土增稅退稅遭駁回

有民眾出售台北市內湖區2筆土地，原按一般用地稅率繳納土地增值稅合計201萬8,246元，事後才申請改按「一生一屋」自用住宅用地稅率課徵，卻因逾期遭拒。納稅人主張，買方受央行限貸令影響，延至4月底才能交屋，才未能及時申請退稅；但台北市政府訴願審議委員會認定，土地稅法已明定補行申請期限，且適用優惠與是否完成交屋無關，訴願遭駁回。

依照訴願決定書，有民眾於2025年12月31日簽約出售內湖區2筆土地，並於2026年1月30日申報土地移轉現值，因申報書未勾選適用自用住宅用地稅率，台北市稅捐稽徵處按一般用地稅率核課土地增值稅，合計201萬8,246元。您中於同年3月18日繳清稅款，卻直到4月14日才提出申請，希望改適用一生一屋優惠稅率遭稅捐處拒絕。

民眾認為，出售的土地及房屋符合一生一屋適用條件，延後申請是因買方申請貸款受到央行限貸令影響，交屋時間延至4月底，才未能在繳納期限內申請退稅，請求撤銷原處分。

不過，台北市政府訴願會指出，本案土地增值稅繳款書所載繳納期限為2026年2月21日至3月22日，因最後一天適逢星期日，期限順延至3月23日。依土地稅法第34條之1第1項規定，土地所有權人申報土地移轉現值時，若未註明適用自用住宅用地稅率，仍可在土地增值稅繳納期間屆滿前補行申請，但逾期不得申請改按自用住宅用地稅率課徵。

訴願會認定，納稅人直到4月14日才提出申請，已超過法定期限。至於納稅人主張買方受限貸令影響、延後交屋，訴願會表示，法律並未規定必須完成交屋才能申請適用自用住宅用地稅率，因此交屋時間不影響法定申請期限，也不能作為逾期申請的理由。最終認定，稅捐處否准改按自用住宅用地稅率課徵土地增值稅，並無違誤，決定駁回訴願。