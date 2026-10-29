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房東注意！住宅出租把握「三類優惠」 房屋稅最多省三倍

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
符合相關條件的房東，要記得在每年3月22日前申報，才能享有優稅。示意圖。圖為高雄新堀江商圈，與新聞無關。記者石秀華／攝影
符合相關條件的房東，要記得在每年3月22日前申報，才能享有優稅。示意圖。圖為高雄新堀江商圈，與新聞無關。記者石秀華／攝影

房屋出租符合條件，房屋稅能有感減稅省荷包。花蓮稅務局提醒，公益出租人、社會住宅包租代管、委託租賃住宅業者出租，以及申報租賃所得達當地租金標準的住宅，可依適用條件享有較低房屋稅率，房東應留意申報期限及所得申報規定。

稅務局指出，房屋稅2.0上路後，一般非自住住家用房屋採「全國歸戶、全數累進」課稅，也就是合計屋主在全國持有的應計入房屋戶數，再依適用級距，對全部這類房屋按同一稅率課徵。以花蓮縣為例，稅率為2.6%至4.8%；若出租作為住宅使用並符合規定，則有三類優惠可適用。

第一類是公益出租人或社會住宅包租代管，房屋稅率為1.2%。與一般非自住住家用房屋最高稅率4.8%相比，稅額最多可減少四分之三。

第二類是委託租賃住宅業者出租，包括個人或法人透過業者包租代管，房屋不計入全國非自住住家用房屋戶數，並適用單一稅率2%；若申報的租賃所得達當地租金標準，稅率可進一步降至1.5%。

第三類是出租住宅，且申報租賃所得達當地租金標準，依全國符合此類條件的房屋戶數適用不同稅率：四戶以內每戶1.5%，五至六戶每戶2%，七戶以上每戶2.4%。

稅務局提醒，符合出租優惠條件的房東，應於房屋稅開徵40日前，也就是每年3月22日前，檢附租賃契約書，向房屋所在地稅捐稽徵機關申報；並於出租次年5月申報綜合所得稅時，如實申報租賃所得，才能於當期適用較低房屋稅率。

至於公益出租人及社會住宅包租代管，稅務局會依縣府通報資料主動辦理，房東不必另外提出申請。

房屋稅 房東 房屋 租金

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