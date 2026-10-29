快訊

美前議員示警：AI競賽恐促習近平奪台 拿台積電挾持全球

75歲王文洋跌倒骨折！小腿愈來愈細恐是肌肉流失 熟齡族4招防跌

吃到麥當勞「生肉漢堡」！民眾吐瀉掛急診只賠4000元 業者聲明致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

二度對勞檢放鴿子 彩卷行業者吞3萬元罰單

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

公益彩券經銷商未配合勞動檢查，兩度收到通知仍未到場，遭台北市政府勞動局開罰3萬元。業者主張商行早在10年前就已無營業，且曾與承辦人聯繫，只是錯過檢查時間，請求撤銷處分。不過，台北市政府訴願審議委員會認定，商號登記至今並無歇業或停業紀錄，業者也未提出資料供主管機關查核，已構成規避勞動檢查，訴願遭駁回。

根據台北市政府訴願決定書，訴願人獨資經營公益彩券經銷業，屬於適用《勞動基準法》的行業。勞動局為釐清業者勞動法令遵循情形，於2026年1月底發函，通知業者於2月上旬某日上午攜帶相關資料接受勞動檢查，通知依規定送達，但業者未依指定時間到場。

勞動局再次發函，要求業者於2月中旬某日上午接受檢查，通知也依規定送達，業者仍未到場，也未提供相關資料。勞動局認定業者涉及規避勞動檢查，於3月初通知其陳述意見，業者仍未提出說明，勞動局遂於3月底裁罰3萬元，並依法公布相關資訊。

業者不服，主張商行早在10年前就已沒有營業，且曾於2026年2月左右與勞動局承辦人聯繫勞檢事宜，只是錯過指定時間，希望主管機關再給一次機會，撤銷裁罰。

台北市政府訴願審議委員會認為，依《勞動基準法》第73條規定，主管機關實施勞動檢查時，得要求事業單位提出必要的報告、紀錄、帳冊及相關文件，事業單位不得拒絕；依同法第80條，拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

訴願會指出，勞動局已兩度通知業者接受檢查，並載明檢查目的及配合義務，業者卻始終未到場，也未檢送資料，導致主管機關無法查核相關勞工的工作資料，難以釐清勞雇雙方的勞動關係。

至於業者主張早已無營業，市府查核經濟部商工登記公示資料發現，該商號自2009年3月9日起，並無歇業或停業的登記事項。市府認為，業者若確實已無營業，仍可在接受檢查時一併說明，不能因此免除配合勞動檢查的義務。

訴願會最後認定，業者未依通知接受檢查，已違反《勞動基準法》第80條，勞動局裁處法定最低額3萬元罰鍰並無不當，因此於2026年7月9日決定訴願駁回，維持原處分。

罰單 勞檢 鴿子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／促進薪資透明！勞動部修法薪資未逾4萬要揭示 不能再寫「面議」

雇主抗議移工失聯、懷孕陷照顧空窗 勞動部回應了

女童萱萱虐死案 偽造「孩子很健康、家庭和樂美滿」社工遭懲戒撤照

ETF有123檔跌破票面價值！王世堅怒轟投信亂象 彭金隆坦言罰太輕

相關新聞

推動離婚修法 法務部：強化財產揭露、完善贍養費制度

立法院司法及法制委員會於29日召開「民法親屬編裁判離婚制度及離婚後權益保障」公聽會。法務部書面報告指出，此次修法草案，全面檢討我國裁判離婚、剩餘財產分配、贍養費及扶養制度，完善離婚當事人與未成年子女之權益保障。

兩年內換屋也不一定能退稅！她漏看一條件竟要補繳400多萬

換屋想申請房地合一稅重購優惠，除了新舊房地買賣須在兩年內，設籍、實際居住及使用情形也都是審核重點。台北國稅局指出，一名納稅人換屋時列報400餘萬元重購扣抵稅額，原本申報免繳稅，卻因出售的舊屋曾出租，不符合優惠條件，遭補稅400餘萬元。

爸買第二間房想省地價稅 女兒這天還沒成年不算數

子女成年與否，會影響父母名下第二處房地能否享有地價稅自用住宅優惠。台中稅務局提醒，土地所有權人、配偶及未成年受扶養親屬，適用優惠以一處為限；若由成年子女在第二處房地設籍，符合其他規定並提出申請，就有機會讓兩處都享優惠。

因限貸令延後交屋逾期申請一生一屋優惠 土增稅退稅遭駁回

有民眾出售台北市內湖區2筆土地，原按一般用地稅率繳納土地增值稅合計201萬8,246元，事後才申請改按「一生一屋」自用住宅用地稅率課徵，卻因逾期遭拒。納稅人主張，買方受央行限貸令影響，延至4月底才能交屋，才未能及時申請退稅；但台北市政府訴願審議委員會認定，土地稅法已明定補行申請期限，且適用優惠與是否完成交屋無關，訴願遭駁回。

房東注意！住宅出租把握「三類優惠」 房屋稅最多省三倍

房屋出租符合條件，房屋稅能有感減稅省荷包。花蓮稅務局提醒，公益出租人、社會住宅包租代管、委託租賃住宅業者出租，以及申報租賃所得達當地租金標準的住宅，可依適用條件享有較低房屋稅率，房東應留意申報期限及所得申報規定。

申報海外所得掌握三重點 避免漏報遭補稅及處罰

財政部台北國稅局表示，海外所得不在稽徵機關提供查詢的資料範圍，民眾應掌握三大重點，包含主動申報、申報門檻、最低稅負計稅規定等三大重點，避免漏報而遭補稅及處罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。