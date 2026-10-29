二度對勞檢放鴿子 彩卷行業者吞3萬元罰單

公益彩券經銷商未配合勞動檢查，兩度收到通知仍未到場，遭台北市政府勞動局開罰3萬元。業者主張商行早在10年前就已無營業，且曾與承辦人聯繫，只是錯過檢查時間，請求撤銷處分。不過，台北市政府訴願審議委員會認定，商號登記至今並無歇業或停業紀錄，業者也未提出資料供主管機關查核，已構成規避勞動檢查，訴願遭駁回。

根據台北市政府訴願決定書，訴願人獨資經營公益彩券經銷業，屬於適用《勞動基準法》的行業。勞動局為釐清業者勞動法令遵循情形，於2026年1月底發函，通知業者於2月上旬某日上午攜帶相關資料接受勞動檢查，通知依規定送達，但業者未依指定時間到場。

勞動局再次發函，要求業者於2月中旬某日上午接受檢查，通知也依規定送達，業者仍未到場，也未提供相關資料。勞動局認定業者涉及規避勞動檢查，於3月初通知其陳述意見，業者仍未提出說明，勞動局遂於3月底裁罰3萬元，並依法公布相關資訊。

業者不服，主張商行早在10年前就已沒有營業，且曾於2026年2月左右與勞動局承辦人聯繫勞檢事宜，只是錯過指定時間，希望主管機關再給一次機會，撤銷裁罰。

台北市政府訴願審議委員會認為，依《勞動基準法》第73條規定，主管機關實施勞動檢查時，得要求事業單位提出必要的報告、紀錄、帳冊及相關文件，事業單位不得拒絕；依同法第80條，拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

訴願會指出，勞動局已兩度通知業者接受檢查，並載明檢查目的及配合義務，業者卻始終未到場，也未檢送資料，導致主管機關無法查核相關勞工的工作資料，難以釐清勞雇雙方的勞動關係。

至於業者主張早已無營業，市府查核經濟部商工登記公示資料發現，該商號自2009年3月9日起，並無歇業或停業的登記事項。市府認為，業者若確實已無營業，仍可在接受檢查時一併說明，不能因此免除配合勞動檢查的義務。

訴願會最後認定，業者未依通知接受檢查，已違反《勞動基準法》第80條，勞動局裁處法定最低額3萬元罰鍰並無不當，因此於2026年7月9日決定訴願駁回，維持原處分。