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收地價稅單 先核對明細

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

地價稅11月1日開徵，高雄市稅捐稽徵處提醒，民眾收到稅單，應檢查土地種類、課稅土地清單兩大重點，確認土地適用稅率、面積及課稅情形，並於11月30日前繳納稅款。稅捐處表示，地價稅採總歸戶制，同一土地所有權人在同一縣市持有土地會合併稅單；若土地分散在不同縣市，則會分別收到各縣市稅捐稽徵機關所寄發稅單，應逐一確認。

第一項重點是稅地種類，稅單上分為一般土地、自用住宅用地、工業用地等及公設保留地。民眾可檢視繳款書所列土地面積、地價及稅額，確認是否有誤，也應留意符合優惠條件土地，是否仍列在一般土地項下。

第二項重點是課稅土地清單。民眾可逐筆查看地價稅額，了解各筆土地課稅或免稅情形，核對是否與持有土地相符。若土地筆數較多，稅單無法列載完整明細，可親赴稅捐處申請，或線上申請核發。

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