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他益信託房地優稅 有條件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

基隆市稅務局表示，以委託人配偶或直系親屬為受益人的他益信託房地，契約及房地使用符合要件，可適用地價稅千分之2、房屋稅1.2%的自住優惠稅率。

稅務局表示，依財政部解釋令，委託人交付信託房地，若要適用地價稅自住用地及房屋稅自住稅率，信託契約並須明定，由委託人配偶或直系親屬擔任受益人，享有全部信託利益，且委託人未保留變更受益人權利。

此外信託房地須供委託人本人、配偶或直系親屬居住，不得處分、出售或移轉第三人。信託關係存續期間，仍須符合相關自住要件，才能繼續適用優惠。

委託人本人、配偶或直系親屬也須實際居住並完成戶籍登記，房地不得出租或供營業使用；土地面積亦有限制，都市土地不得超過3公畝、非都市土地不得超過7公畝，且受益人本人、配偶及未成年子女適用自用住宅用地稅率，以一處為限；房屋則以受益人本人、配偶及未成年子女全國自住房屋合計三戶以內為限。

信託 房屋稅 地價稅

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