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企業列報盈虧互抵 照步來

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

企業申報營所稅盈虧互抵時，記得「照步來」。財政部台北國稅局提醒，公司在虧損年度如有免稅所得，例如政府補助款、投資收益等，應優先用來抵減虧損，抵完仍有餘額，才能再列報虧損扣除。

台北國稅局指出，依《所得稅法》規定，公司組織的營利事業，若會計帳冊簿據完備，虧損年度及申報扣除年度均使用藍色申報書，或經會計師查核簽證，並如期申報，可將稽徵機關核定的前十年內各期虧損，自年度純益額中扣除後，再行核課，也就是「盈虧互抵」機制。

不過，核定虧損並非全數都能拿來扣抵。國稅局提醒，企業應先檢視虧損年度有無須抵減的免稅所得，不能只依核定虧損金額直接列報，否則可能高估可扣除額，影響當年度應納稅額。

依「營所稅查核準則」規定，應先抵減的所得，包括依所得稅法第42條規定不計入所得額的投資收益，以及依獎勵民間參與交通建設條例、促進民間參與公共建設法規定免納營所稅的所得等。此外，依其他法律規定，計算課稅所得額時可減除的免稅所得，若相關損失可自課稅所得額減除，也應依規定先抵減核定虧損。

舉例來說，甲公司申報2023年度營所稅時，列報2021年度核定虧損2,000萬元作為扣除額，但查核發現，該公司2021年度曾取得300萬元免稅防疫補助。這筆補助應先抵減當年度虧損，因此可扣除金額僅剩1,700萬元，遭補徵營所稅60萬元，並按日加計利息，一併徵收。

國稅局提醒，企業適用虧損扣除規定前，應逐年確認免稅所得及可扣除餘額，避免申報錯誤而增加補稅及利息負擔。

國稅局 營所稅 所得稅

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