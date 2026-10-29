申報海外所得掌握三重點 避免漏報遭補稅及處罰

財政部台北國稅局表示，海外所得不在稽徵機關提供查詢的資料範圍，民眾應掌握三大重點，包含主動申報、申報門檻、最低稅負計稅規定等三大重點，避免漏報而遭補稅及處罰。

海外所得是民眾申報所得稅時經常忽略的項目。民眾申報綜所稅，在查調所得時，不會自動跳出海外所得資料，常有民眾忽略，導致遭國稅局盯上。國稅局提醒，有海外所得的納稅人，應留意三大重點。

個人海外所得申報三重點

首先，必須主動申報。國稅局強調，所提供的所得資料僅供申報參考，海外所得仍須自行檢視。常見像是受僱外國公司、在境外提供勞務取得的薪資，投資境外基金、股票、債券等商品取得的股利、利息，以及處分境外資產的財產交易所得，都應留意申報規定。

尤其近年海外置產風氣興盛，若有處分境外不動產收益，就要記得申報海外財產交易所得。

其次，當納稅人、配偶及受扶養親屬全年海外所得合計達100萬元，應全數計入個人基本所得額，課徵最低稅負。必須留意的是，這裡的100萬元指的是「全戶」合計，並非每人都有100萬元額度。

最後，海外所得課徵最低稅負，應留意課稅規定。個人最低稅負免稅額目前為750萬元，納稅人應依規定計算基本稅額，再與一般所得稅額比較，確認是否須補繳差額。

國稅局舉例，小明（化名）辦理2024年度綜所稅結算申報，經查本人及配偶有應計入個人基本所得額的海外所得合計1,600萬餘元，卻未依規定申報及繳納基本稅額，除遭補徵稅款，另被裁處罰鍰38萬餘元。

小明不服申請復查，主張完全信賴國稅局提供所得資料，因資料不完整而無從申報，不應受罰。不過國稅局認定，海外所得原本就不在查詢資料範圍，小明未主動檢視並申報，導致發生漏報，具有過失，因此駁回復查申請。國稅局提醒，即使使用網路報稅，也應確認全戶有無其他應申報所得。若發現短漏報，在未經檢舉或稽徵機關調查前，應儘速向所轄國稅局自動補報補繳稅款並加計利息；對申報規定有疑義，可向各地區國稅局洽詢。