聽新聞
0:00 / 0:00

申報海外所得掌握三重點 避免漏報遭補稅及處罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部台北國稅局表示，海外所得不在稽徵機關提供查詢的資料範圍，民眾應掌握三大重點。聯合報系資料照
財政部台北國稅局表示，海外所得不在稽徵機關提供查詢的資料範圍，民眾應掌握三大重點。聯合報系資料照

財政部台北國稅局表示，海外所得不在稽徵機關提供查詢的資料範圍，民眾應掌握三大重點，包含主動申報、申報門檻、最低稅負計稅規定等三大重點，避免漏報而遭補稅及處罰。

海外所得是民眾申報所得稅時經常忽略的項目。民眾申報綜所稅，在查調所得時，不會自動跳出海外所得資料，常有民眾忽略，導致遭國稅局盯上。國稅局提醒，有海外所得的納稅人，應留意三大重點。

個人海外所得申報<a href='/search/tagging/2/三重' rel='三重' data-rel='/2/223191' class='tag'><strong>三重</strong></a>點
個人海外所得申報三重點

首先，必須主動申報。國稅局強調，所提供的所得資料僅供申報參考，海外所得仍須自行檢視。常見像是受僱外國公司、在境外提供勞務取得的薪資，投資境外基金、股票、債券等商品取得的股利、利息，以及處分境外資產的財產交易所得，都應留意申報規定。

尤其近年海外置產風氣興盛，若有處分境外不動產收益，就要記得申報海外財產交易所得。

其次，當納稅人、配偶及受扶養親屬全年海外所得合計達100萬元，應全數計入個人基本所得額，課徵最低稅負。必須留意的是，這裡的100萬元指的是「全戶」合計，並非每人都有100萬元額度。

最後，海外所得課徵最低稅負，應留意課稅規定。個人最低稅負免稅額目前為750萬元，納稅人應依規定計算基本稅額，再與一般所得稅額比較，確認是否須補繳差額。

國稅局舉例，小明（化名）辦理2024年度綜所稅結算申報，經查本人及配偶有應計入個人基本所得額的海外所得合計1,600萬餘元，卻未依規定申報及繳納基本稅額，除遭補徵稅款，另被裁處罰鍰38萬餘元。

小明不服申請復查，主張完全信賴國稅局提供所得資料，因資料不完整而無從申報，不應受罰。不過國稅局認定，海外所得原本就不在查詢資料範圍，小明未主動檢視並申報，導致發生漏報，具有過失，因此駁回復查申請。國稅局提醒，即使使用網路報稅，也應確認全戶有無其他應申報所得。若發現短漏報，在未經檢舉或稽徵機關調查前，應儘速向所轄國稅局自動補報補繳稅款並加計利息；對申報規定有疑義，可向各地區國稅局洽詢。

免稅額 三重 國稅局 所得稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

營所稅盈虧互抵 有條件

父母自行報稅 不能列扶養

兼營營業人放棄免稅 兩好處

企業一次性移轉訂價調整 三點不漏

相關新聞

申報海外所得掌握三重點 避免漏報遭補稅及處罰

財政部台北國稅局表示，海外所得不在稽徵機關提供查詢的資料範圍，民眾應掌握三大重點，包含主動申報、申報門檻、最低稅負計稅規定等三大重點，避免漏報而遭補稅及處罰。

企業列報盈虧互抵 照步來

企業申報營所稅盈虧互抵時，記得「照步來」。財政部台北國稅局提醒，公司在虧損年度如有免稅所得，例如政府補助款、投資收益等，應優先用來抵減虧損，抵完仍有餘額，才能再列報虧損扣除。

他益信託房地優稅 有條件

基隆市稅務局表示，以委託人配偶或直系親屬為受益人的他益信託房地，契約及房地使用符合要件，可適用地價稅千分之2、房屋稅1.2%的自住優惠稅率。

收地價稅單 先核對明細

地價稅11月1日開徵，高雄市稅捐稽徵處提醒，民眾收到稅單，應檢查土地種類、課稅土地清單兩大重點，確認土地適用稅率、面積及課稅情形，並於11月30日前繳納稅款。稅捐處表示，地價稅採總歸戶制，同一土地所有權人在同一縣市持有土地會合併稅單；若土地分散在不同縣市，則會分別收到各縣市稅捐稽徵機關所寄發稅單，應逐一確認。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。