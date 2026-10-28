家人在大陸突被刑事拘留！家屬做這3件事全錯：黃金搶救期僅37天

「我先生前天還跟我通過電話，說隔天談完事情就回來。昨天開始電話就打不通了。

今天早上收到一張不知道哪裡寄來的通知書，上面寫著『刑事拘留』……他到底怎麼了？我可以去大陸看他嗎？」

當家人在大陸突然失聯，家屬往往陷入慌亂。此時，最常出現以下三個致命的誤會，必須糾正：

誤會一：找辦事處、領事探視吧？

在大陸法律體系中，臺灣居民不是外國人，不適用領事探視。

應依《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，透過海基會官方管道通報求助，但因流程可能延遲，所以切記不能只靠官方，必須「雙管齊下」，同時透過大陸律師尋求專業協助。

誤會二：我先飛過去，到看守所看他一眼

答案是，看不到。案件在偵查階段家屬原則上無法見到被羈押的人。這個階段唯一能合法會見的人是律師，家屬真正該做的是委任大陸當地律師，而不是盲目飛過去。

誤會三：先等等看，說不定過幾天就放出來了

千萬別賭運氣！大陸刑事程序有嚴格的時間節點，最關鍵的是被帶走後的第30至第37天，此時檢察院將決定是否批准逮捕。一旦批准逮捕，案件轉入起訴方向，後續要改變會困難許多。等待只會錯過黃金救援時間。

兩岸律師楊軒廷提醒：應盡速尋求律師協助

家人遇到這種情況，雖說不能只是消極地等待，更不該慌張地到處找關係，想要將人撈出來。台灣大陸雙證律師能夠協助篩選和監督大陸的辯護律師，是家屬與大陸律師溝通的最佳橋樑。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。