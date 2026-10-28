坐擁黃金店面年收租330萬卻欠稅 竹市稅務局靠這招追回67萬

新竹市陳男坐擁黃金店面，每年光租金就進帳330萬元，卻積欠地價稅、房屋稅共67萬元，名下甚至查無存款可供執行。竹市稅務局追查發現，他連續5年都有高額租賃收入，循線鎖定租金金流，跨機關合作，最終成功追回全數欠稅。

新竹市長高虹安表示，稅務局運用國稅局資料掌握欠稅人所得來源，從中找到關鍵線索，並與國稅局及法務部行政執行署新竹分署跨機關合作，順利追回欠稅、挹注市庫，也維護租稅公平。

稅務局指出，陳男積欠地價稅及房屋稅共67萬元，清理欠稅時發現他沒有可供執行的存款，但調閱2021年至2025年綜合所得各類所得資料清單，發現陳男每年都有330萬元租賃收入。進一步查核房屋稅籍資料，發現建物登記有營業商號，實地勘查確認出租給連鎖商行。

稅務局因此向承租人取得最新租約，掌握租金原以支票給付，2026年起改採匯款，隨即將資料提供新竹分署執行。新竹分署對承租人發出執行命令，禁止再將租金給付陳男，成功鎖定欠稅人的租金收入。

陳男隨後向國稅局補辦綜合所得稅結算申報，由於承租人給付租金時已依法扣繳稅款，結算後形成退稅款，國稅局依稅捐稽徵法第29條規定，優先抵繳陳男積欠的地方稅，竹市稅務局最終全數追回67萬元欠稅。

稅務局表示，國稅與地方稅已建立退稅抵繳欠稅機制，今年截至9月底，國稅退稅款已抵繳新竹市欠稅約240萬元。

市府提醒，民眾收到稅單應依限繳納，逾期每3日按應納稅額加徵1%滯納金，最高10%；逾30日仍未繳納，將依法移送強制執行。