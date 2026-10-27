海關推自貿港區船舶用品申報上線 年省1.6萬小時

財政部關務署今天表示，已開放自由貿易港區事業「供應船舶用品／日用品申報表」線上申辦服務，以現行平均每年8000筆申報表計算，每年約可節省業者往返海關遞送紙本時間約1萬6000小時。

財政部關務署今天舉行例行記者會說明，為便利自由貿易港區事業辦理船舶用品及日用品補給作業，海關開放自由貿易港區事業「供應船舶用品／日用品申報表」線上申辦服務，業者可透過關港貿單一窗口線上填報及上傳申請資料，經海關線上審核後，即可於線上列印核准申報表。

關務署表示，線上申辦開放前，自由貿易港區事業辦理船舶用品及日用品補給作業，須先填具「供應船舶用品／日用品申報表」，親自至海關辦公室提出申請，經海關審核後，憑核准文件申報F5出口報單，待報單放行，方可依相關規定辦理船舶用品及日用品補給作業。

官員表示，由於有業者反映，若可開放線上申辦，可以節省交通往返的時間，因此關務署即推動相關線上服務。

官員表示，線上申辦開放後，業者可連結關港貿單一窗口，即可使用線上申辦服務。此外，業者亦可點選自由貿易港區事業供應船舶用品／日用品查詢／註銷作業中「案件狀態」查知每筆案件處理進度，掌握辦理情形，便利又有效率。

關務署表示，為提供業者多元申辦管道，新服務上線後，採紙本及線上雙軌併行方式辦理，業者可依實際需求選擇申辦方式。