學者：穩財政 優先改革三稅目

人口紅利消退，衝擊長遠財政穩定。財政部委外研究人口變遷對財政衝擊，學者所提報告建議，可從營所稅、營業稅、遺贈稅等三大稅目優先改革。財政部表示，委外研究僅作為政策參考，稅制改革需通盤考量。

近年因少子女化，人口結構發生改變，財政部委託政治大學研究「稅制調整與人口結構演變影響」，研究結論建議稅制改革，可優先朝三稅目研究。

首先是營所稅，研究建議營所稅改革應朝「擴大稅基、降低扭曲」方向進行，而非單純提高稅率，以免增加企業投資成本、扭曲投資決策。例如通盤檢討租稅優惠正當性及成效，讓優惠真正帶動研發與投資；或配合全球最低稅負制，研議推行合格國內補充稅（QDMTT）等，減少稅基侵蝕。

其次是營業稅。研究指出，台灣消費稅占國內生產毛額（GDP）比重低於多數經濟合作暨發展組織（OECD）國家，現行營業稅率為5%，建議可評估適度調高，而在稅基方面，則應縮減地下經濟、改善逃漏稅，一方面擴大稅基，另一方面促進租稅公平。

最後是遺贈稅，研究建議適時檢討稅基與稅率，強化增加財政收入及促進代際財富重分配功能；但稅率過低可能不利世代公平，過高則可能增加租稅規避誘因，因此應持續觀察其財富重分配效果，並兼顧租稅公平與經濟發展。