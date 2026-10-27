債券 ETF免稅延長 朝野兩大攻防

公司債、金融債券、被動式債券ETF停徵證交稅，原實施至今年底，財政部擬修正《證券交易稅條例》再延十年，目前朝野立委已提出12版本修法，鎖定兩大攻防焦點，包含延長年限、是否納入主動式債券ETF。

行政院已將證交稅條例列入優先法案，要趕在年底前完成修法，讓租稅優惠能無縫接軌，預料本會期就會闖關立法院。

依財政部規劃，公司債及金融債券等證交稅停徵期限，將延長十年至2036年12月31日；被動式債券ETF受益憑證停徵期限也延長至2036年12月31日，值得注意的是，此次修法也將主動式債券ETF納入停徵範圍。

財政部表示，主動式債券ETF與被動式債券ETF均以債券為主要投資標的，且同樣在次級市場交易，基於政策公平性及一致性，將主動式債券ETF受益憑證納入停徵證交稅範圍，停徵期間自2027年1月1日起至2036年12月31日止。

朝野立委版本中，對於公司債、金融債券、被動式債券ETF停徵證交稅，均有共識朝延長方向討論，對於活絡資本市場具正面效益。

針對延長年限，12版本中包含行政院、民進黨立委吳秉叡、國民黨立委廖偉翔等九項提案，皆主張將停徵期限再延長十年，實施至2036年底。提案立委普遍認為，延長十年有助政策穩定性，降低企業籌資成本，更有助金融市場長期穩健發展。

不過民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委賴士葆提案，則傾向將展延期限縮短為五年，即實施至2031年底。兩位立委主張，考量較短年限是希望給予更多彈性，全球經濟景氣循環與貨幣政策變化快速，賦稅優惠不宜一次綁定太長，建議以五年為期，讓行政與立法部門可機動調整。12版本中，則有十版本將主動式債券ETF也納入停徵證交稅範圍。