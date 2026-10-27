營所稅盈虧互抵 有條件

營所稅設有十年盈虧互抵機制，但必須如期申報所得稅才能適用。不過若營利事業在申報期限屆滿隔天起三日內補繳，且未達《稅捐稽徵法》規定須加徵滯納金程度，仍可視為情節輕微，符合「如期申報」要件，適用前十年虧損扣抵規定。

財政部中區國稅局說明，依所得稅法規定，營利事業要適用盈虧互抵，須符合公司組織、會計帳冊簿據完備、虧損及申報扣除年度均使用藍色申報書或經會計師查核簽證等條件，並須如期申報。

所謂「如期申報」，是指營利事業須在每年所得稅結算申報期限內，或當期決算、清算申報期限內，依規定自行繳納應納稅額並申報所得稅。

中區國稅局指出，使用藍色申報書或經會計師查核簽證案件，即使逾期繳納自行申報的應納稅額，只要在申報期限屆滿隔日起三日內補繳，且未達稅捐稽徵法規定須加徵滯納金的程度，仍可視為情節輕微，認定符合「如期申報」要件，可適用盈虧互抵。