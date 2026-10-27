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父母自行報稅 不能列扶養
財政部南區國稅局表示，納稅義務人及其配偶之直系尊親屬（如父母），年滿60歲或無謀生能力，受納稅人扶養者，可由納稅人列報扶養親屬免稅額；但直系尊親屬若已選擇自行申報綜所稅，他人不得再列報為受扶養親屬。
南區國稅局解釋，稅法免稅額是無論收入高低、有無謀生能力均能享有的權利，納稅人本人申報綜所稅時，可依法減除個人免稅額；而配偶及受扶養親屬則因所得稅法採家戶申報制，依法由納稅人合併申報減除。
舉例來說，陳先生（化名）2024年度辦理綜所稅結算申報，列報扶養年滿75歲之祖母陳奶奶，但陳奶奶已自行辦理綜所稅結算申報，因此否准陳先生列報扶養。陳先生不服，復查主張乙君年滿75歲，無謀生能力並受其扶養，符合列報受扶養親屬要件，但國稅局最終仍駁回。
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