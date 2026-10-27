兼營營業人放棄免稅 兩好處

財政部高雄國稅局表示，營業人若兼營銷售免稅及應稅商品，相關營業費用的進項稅額可能因不得扣抵而轉入成本，影響產品價格及市場競爭力。業者可依實際交易型態及經營需求，評估申請放棄適用免稅，但經核准後三年內不得變更。

放棄免稅經核准後，主要有兩大好處。首先，雖原免稅商品改按應稅銷售，但符合規定的相關進項稅額，就能申報扣抵；其次，可減少應稅、免稅銷售額區分及兼營調整等作業成本。

依據《營業稅法》規定，銷售免稅貨物或勞務，例如未經加工的生鮮農漁產品，雖在銷售時不課徵營業稅，但相關進項稅額，以及兼營應稅與免稅業務依規定計算不得扣抵的進項稅額，仍不能用來扣抵銷項稅額。

換言之，免稅對兼營營業人而言未必有利，有可能因為影響進項稅額扣抵，導致成本增加。

舉例來說，高雄國稅局近期接獲一家水產公司詢問，因公司同時販售免稅的生鮮水產品，及應稅的加工食品，為兼營營業人，這種情況下，公司購買固定資產、包裝及物流等營運費用所取得的進項憑證，部分進項稅額須依規定計算不得扣抵比例，無法全數扣抵銷項稅額，增加免稅商品成本。

這些稅額轉入成本後，業者可能必須提高售價，影響產品競爭力。此外，若業者購入免稅貨物後加工成應稅商品，出售時須按5%稅率課徵營業稅，卻沒有相關進項稅額可供扣抵，也可能影響產品定價。

國稅局表示，營業人如認為放棄免稅更符合經營需求，可依規定，填具「放棄免稅申請書」及「營業人申請放棄適用免稅規定銷售額分析表」，向所在地主管稽徵機關提出申請。