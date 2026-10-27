企業一次性移轉訂價調整 三點不漏

財政部台北國稅局表示，營利事業從事跨境進貨受控交易，若要辦理一次性移轉訂價調整，須符合事前協議、交易雙方同步調整及限期向海關申請核定完稅價格等三項要件，並依規定揭露相關資訊，否則調增的進貨成本可能遭剔除，面臨補稅。

跨國企業集團為控管整體移轉訂價風險，可能在年中或年底一次性調整關係企業間的交易價格。財政部過去函釋明定自2020年起，營利事業從事跨境進貨受控交易，於會計年度結束前進行一次性移轉訂價調整，應符合相關規定。

第一，交易雙方須事先達成協議。所涉受控交易參與人應事先就交易條件及所有影響訂價的因素達成協議，並將依協議調整的應收、應付款項計入財務會計帳載數。

第二，交易雙方須同步調整。所涉受控交易的其他參與人，也必須同時進行相對應的移轉訂價調整，確保雙方調整相互對應。

第三，須依限向海關申請核定完稅價格。貨物進口時，營利事業應在進口報單註明，要辦理某會計年度一次性移轉訂價調整作業，先以暫訂價格向海關申請進口報關；並於該會計年度結束後一個月內，檢送申請書及相關資料，向海關申請核定完稅價格，按調整後的交易價格繳納相關進口稅費。

國稅局指出，營利事業辦理一次性移轉訂價調整，應在調整年度辦理營所稅結算申報時，自行檢視是否符合上述要件。

舉例來說，甲公司申報2023年度營所稅時，在營業成本中列報一次性移轉訂價調增金額9,000萬元，但查核發現，甲公司未事先與交易對方就交易條件及所有影響訂價的因素達成協議，也未在會計年度結束後一個月內，按調整後交易價格向海關申請核定完稅價格並繳納相關進口稅費，國稅局剔除這筆成本調整，核定補稅1,800萬元。

國稅局提醒，營利事業辦理一次性移轉訂價調整時，應掌握三項要件，並依規定完成申報、檢附相關文件及繳納稅捐，以免調增成本遭剔除、補徵稅款，影響權益。