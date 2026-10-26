新聞中的法律／家族辦公室新規 四個亮點

隨著高資產族群對財富傳承的需求日益增加，金管會日前發布家族辦公室顧問業務新規範，開放符合資格的銀行，將相關服務從高雄專區擴大至全台辦理。顯示近年逐漸受到重視的「家族辦公室」，不再只是單純管理財富的機構，更肩負企業接班、稅務規劃、家族治理及跨世代傳承等任務，成為協助家族企業永續經營的重要工具。

家族辦公室是為高資產家族提供整合性服務的專業組織。從實務運作來看，家族辦公室的核心功能可分為財富管理、企業傳承與家族治理三大面向。

高資產家族的財富往往分散於股票、不動產、企業股權及海外投資，若缺乏整體規劃，可能面臨市場波動、跨境稅務及法律風險，須透過信託、保險及資產配置等工具進行管理。

企業傳承則不只是遺產如何分配，更涉及經營權與所有權安排。許多家族企業隨著第二代、第三代陸續加入，若未提前建立股權分配及接班制度，容易衍生繼承爭議，甚至影響企業營運。

因此，家族治理格外重要。透過制定「家族憲章」、建立家族會議或家族理事會，可事先約定企業經營、財產分配及重大決策原則。不過，家族憲章並非制定後就具有全面法律拘束力，仍須搭配公司章程、股東協議、信託契約或遺囑等工具，才能讓家族共識落實為具有法律效力的安排。

隨著台灣高資產財富管理需求增加，金管會10月發布《銀行辦理家族辦公室顧問業務規範》，將原先於高雄亞洲資產管理中心專區試辦的業務，擴大至專區外辦理，使銀行家族辦公室服務逐步走向常態化。

這次新制有四大突破。首先是服務區域擴大，符合試辦滿一年等資格條件的銀行，可申請於全台既有分行辦理；其次是明確界定業務範圍，除了整合投資、融資、信託及保險服務，也納入家族憲章、繼承、企業接班及慈善事業等諮詢規劃。

第三是強化利益衝突防範，避免銀行因自身或關係企業利益，提供不當建議；第四則是將第三方專業機構合作納入制度管理，銀行須明確規劃合作模式、收費方式、保密措施及責任分工，不再只是過去理財專員透過私人關係引薦律師、會計師。

台灣家族企業眾多，接班與傳承需求將持續存在。未來家族辦公室的發展，也將從過去分散的理財、節稅服務，轉向全面性的家族治理；尤其隨著洗錢防制、共同申報準則（CRS）及受控外國公司（CFC）制度逐步落實，財富傳承已不能只考慮如何節稅，更須兼顧跨境合規與長期經營，才能讓家族財富與企業真正延續下一代。（本文由安永台灣稅務服務部營運長暨安永家族辦公室負責人林志翔口述，記者洪安怡採訪整理）