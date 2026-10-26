同婚親屬設籍 適用自住優稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

地價稅自用住宅用地優惠適用對象放寬，同性配偶的父母設籍居住，也可比照直系親屬申請。台南市稅務局表示，依財政部解釋令，同性婚姻一方與另一方的直系血親及其配偶，可比照直系親屬適用相關租稅優惠，但仍須符合房屋所有權、使用情形及面積等規定。

稅務局指出，自用住宅用地除須辦妥戶籍登記，地上房屋也須為土地所有權人、配偶或直系親屬所有，且無出租或營業。適用面積上限，都市土地為300平方公尺，非都市土地為700平方公尺。

土地所有權人、配偶及未成年受扶養親屬，以一處適用為限；但若供成年直系親屬設籍居住，則不受一處限制。因此，已有一處土地適用自用住宅用地稅率，其他房地仍可能符合優惠條件。

舉例來說，林先生名下有一處自己設籍的房地，土地已適用自用住宅用地稅率，另有一處房地，打算讓同性配偶的父親遷入設籍居住。稅務局說明，依最新解釋令，後者可比照成年直系親屬設籍，符合其他要件後，也能申請優惠稅率。

同婚 財政部 地價稅 自用住宅

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