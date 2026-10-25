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公設保留地未使用想退地價稅 逾期申請仍遭駁回

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

民眾受贈取得變電所用地，因土地未作任何使用，主張屬都市計畫公共設施保留地，應免徵地價稅，向台北市稅捐稽徵處申請退還2025年已繳地價稅16萬元。不過，台北市政府訴願決定會認定，公共設施保留地原按千分之六稅率課徵地價稅，日後即使符合免稅條件，仍須在法定期限內提出申請，不能事後要求退稅，決定駁回訴願。

台北市萬華區某塊土地使用分區為變電所用地，屬公共設施用地。地主於2025年3月31日因贈與登記取得土地所有權，稅捐處依《土地稅法》第19條前段規定，按都市計畫公共設施保留地千分之六稅率，核課2025年地價稅共16萬776元，當時地主已繳清。

但在半年多之後，地主提出申請，主張土地雖屬公共設施保留地，但未作任何使用，依《土地稅法》規定應免徵地價稅，要求重新核定並退還已繳稅款，同時，地主也認為，《土地稅減免規則》已規定，經都市計畫編為公共設施保留地者，可由稅捐機關依主管機關通報資料逕行辦理減免，不應要求土地所有權人另外申請。

稅捐處查明，該土地原由某家公司以變電所用地徵收，後經內政部核准廢止徵收，並於2024年底完成登記，該公司也不再保留土地興建變電所。但台北市都市發展局於2026年1月12日函復，確認土地廢止徵收後仍屬公共設施保留地。

訴願會指出，依《土地稅法》規定，都市計畫公共設施保留地在保留期間仍作建築使用者，原則上按千分之六稅率課徵；若未作任何使用，且與使用中的土地隔離，才可免徵地價稅。符合免稅條件者，仍須依《土地稅減免規則》規定，在每年地價稅開徵40日前提出申請，逾期申請只能從次年起減免。

市府並援引最高行政法院100年度3月份第1次庭長法官聯席會議決議指出，公共設施保留地原已按千分之六稅率課稅，後來才符合免稅條件者，仍須在期限內申請；逾期提出者，不能要求退還申請前已繳納的地價稅。至於免由地主申請的規定，僅適用於主管地政機關通報土地被劃定為公共設施保留地的情形，並不涵蓋土地後續才符合免稅條件的狀況。

由於地主未在2025年9月22日前提出免稅申請，稅捐處按千分之六稅率課徵當年度地價稅並無違誤，也不符合溢繳稅款的退稅要件，訴願會因此維持原處分，駁回訴願。

地價稅 公設 都市計畫

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