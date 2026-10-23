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公設地隔離未使用 可免稅
公共設施保留地閒置未使用，為何每年仍要繳地價稅？新竹市稅務局表示，這類土地若在保留期間未作任何使用，並與使用中土地隔離，可申請免徵地價稅。地主應留意，並非土地空著就自動免稅，仍須符合隔離條件並提出申請。
公設保留地是依都市計畫劃設，預留供道路、公園、綠地等公共設施使用，等待政府或相關機構取得土地。在尚未徵收或收購前，因使用受到限制，原則上按千分之6特別稅率課徵地價稅；符合自用住宅用地規定者，可申請千分之2稅率。
舉例來說，竹科吳媽媽繼承父親遺產後，發現名下有一筆劃設為公園用地的公共設施保留地，長期未使用，每年卻須繳納地價稅1.8萬元。經確認土地雖閒置，但呈開放狀態，後來增設圍籬，與使用中土地隔離，經申請核准後才免徵地價稅。
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