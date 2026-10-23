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地價稅將開徵 戶數、稅額雙增

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

地價稅將於11月1日開徵，繳納期限至11月30日。財政部昨（22）日表示，今年全國地價稅開徵戶數約939萬戶、年增1.64％；開徵稅額約1,046億元、年增6.91％，主要受全國公告地價平均調漲5.24％，及土地所有權變動、土地使用情形變更等因素影響。

財政部昨日舉行地價稅開徵記者會。據統計，六都今年地價稅開徵戶數約654萬戶、稅額約871億元，分別占全國總戶數的69.63%、總稅額的83.24%。

其中新北市開徵戶數約172萬戶、占全國18.33%，是全國戶數最多的縣市；台北市開徵稅額約298億元、占全國28.45%，稅額是全國之冠。六都以外的其他縣市，開徵戶數合計約285萬戶、稅額約175億元。

依土地使用類別區分，今年自用住宅用地開徵戶數約424萬戶、稅額約76億元，占全國開徵戶數比例為45.11%，開徵稅額比例為7.25%。

由於公告地價調漲，帶動地價稅額成長。各縣市中，以金門縣平均調漲10.29％最多，其次是新北市，調漲10.05％，另外桃園市、台南市、新竹縣等也調漲7％以上。

財政部提醒，地價稅每年課徵一次，以8月31日為納稅義務基準日，當日土地登記簿所載的所有權人或典權人為納稅義務人。因此，若在8月31日前完成所有權移轉登記，新所有權人須繳納該筆土地全年地價稅；若在9月1日以後才完成登記，則仍由原所有權人負責繳納全年稅款。

地價稅 財政部 調漲

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