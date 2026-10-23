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車牌遭吊扣 停路邊也違規

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

車牌遭吊扣，車輛不只不能開上路，連停放在公共道路也可能遭補稅、處罰。彰化縣稅務局提醒，車輛因交通違規遭吊扣牌照，吊扣期間雖停止課徵使用牌照稅，但若仍使用公共道路，一旦被查獲，除須補繳稅款，還可能被處以應納稅額二倍以下罰鍰。

稅務局表示，部分車主可能認為，牌照遭吊扣後，只要不再駕車行駛，就不會違反使用牌照稅相關規定。然而，停放在公共道路同樣涉及道路使用。因此車主除應停止駕車上路，也須留意車輛停放位置，應妥善安排停放地點。

稅務局說明，吊扣期間停止課徵使用牌照稅，是車輛牌照遭吊扣後的稅務處理，不代表車輛仍可照常使用道路。車主若貪圖方便，認為只是短程行駛、偶爾開出門，或僅停放路邊沒有行駛，都可能因使用公共道路而衍生稅務責任。

依使用牌照稅法相關規定，吊扣牌照期間使用公共道路遭查獲，除補徵使用牌照稅外，還會處以應納稅額二倍以下罰鍰。

車牌 牌照稅 繳稅

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