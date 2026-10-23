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颱風災損九大稅目可減免 綜所稅、營所稅等項目適用

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
薔琵颱風來襲，財政部昨（22）日提醒，若不幸因強風或豪雨遭逢災損，記得拍照存證。記者曾原信／攝影
薔琵颱風來襲，財政部昨（22）日提醒，若不幸因強風或豪雨遭逢災損，記得拍照存證。記者曾原信／攝影

薔琵颱風來襲，財政部昨（22）日提醒，若不幸因強風或豪雨遭逢災損，記得拍照存證，事後檢附相關證明文件申請綜所稅、營所稅、房屋稅等九大稅目減免，財政部已要求稅捐稽徵機關秉持從寬、從速、從簡原則，協助納稅人申請。

根據財政部「災害損失稅捐減免一覽表」，提供減免的稅目包括綜所稅、營所稅、營業稅、娛樂稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅。

災損減稅條件
災損減稅條件

綜所稅部分，民眾必須填報個人災害損失申報表，且須在災害發生後30日內申報；營所稅部分，企業可在災害發生後30天內，填具原物料、商品變質報廢或災害申請書，或固定資產及設備報廢或災害申請書，向國稅局申請災損。

查定課徵營業稅，則是填報小規模營業人扣除未營業日數申請書，在發生災害後申請；查定課徵娛樂業者，娛樂稅可扣除未營業天數，一樣在災害發生後申請。

貨物消滅或受損導致不能出售，可申請貨物稅退稅或銷案，應於災後30日內申請；菸酒稅廠商因菸酒消滅或受損，也同樣可在災後30日內申請菸酒稅、菸捐退還或銷案。

房屋稅部分，房屋損毀三成以上，即可填寫房屋災害損失稅捐減免申請書，在房屋稅開徵40日前，即每年3月22日前，或災害發生後30日內申請；而土地因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用，也可申請減免地價稅，應在地價稅開徵40日前，即每年9月22日前申請，或在災害發生後30日內申請。

使用牌照稅，則是汽車、機車（151cc以上）因災害受損停駛、報廢，可填報災害損失減免，要在災害發生一個月內申請。

另外，國產署也主動協助國有土地承租人的租金減免及災後房屋修復需求，將提供國有土地出租資料，辦理租金減免。

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