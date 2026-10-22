薔琵颱風來襲 財政部助受災民眾申請稅捐減免、租金減免

因應薔琵颱風來襲，財政部提醒，民眾及營業人若因風災蒙受財產或營業損失，可依規定申請相關稅捐減免；國有土地承租人如因災害受損，也可依規定辦理租金減免及房屋修復事宜，減輕災後經濟負擔。

北區國稅局表示，民眾及營業人因風災造成財產或營業損失，應把握「拍照存證、檢附文件、申請減免」三步驟，並於災害發生後30日內，向轄區稅捐稽徵機關提出申請，減免稅目涵蓋所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等，民眾可參考「災害損失稅捐減免」相關規定。北區國稅局強調，將秉持從寬、從速、從簡原則，積極協助及輔導受災民眾與營業人辦理各項稅捐減免。

國產署則針對國有土地承租人的租金減免及災後房屋修復需求，責成所屬分署、辦事處主動協助。轄區如屬受災直轄市、縣（市），將提供國有土地出租資料，洽請地方公所提供災歉名冊及租金減免成數，並洽災害防救機關查明地上房屋受災情形，據以辦理國有耕地、養地、農作地、畜牧地、養殖地及基地租金減免。

此外，國有基地承租戶如有災後修復地上房屋的需求，出租機關將核發土地使用權同意書，協助辦理修復事宜；針對災區承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業，也將暫緩辦理。

國產署另提醒，颱風季節應加強清理孳生源，避免病媒蚊孳生，同時也要求所屬分署、辦事處加強國有非公用空地及空屋巡查，並落實孳生源清理工作，以降低登革熱傳播風險。