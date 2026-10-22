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財部：颱風薔琵來襲 主動協助輔導稅捐減免

中央社／ 台北22日電
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

薔琵颱風逼近，財政部今天表示，倘若民眾因颱風或豪雨造成災害損失，記得先拍照存證，事後可檢附相關證明文件向所轄稅捐稽徵機關申請所得稅、營業稅等各項稅捐減免。

財政部今天發布新聞稿表示，因應薔琵颱風來襲，提醒民眾做好防災準備，倘若因颱風或豪雨造成災害損失，記得先拍照存證，事後可檢附相關證明文件向所轄稅捐稽徵機關申請各項稅捐減免。

財政部表示，可申請稅捐減免稅目包括所得稅、營業稅、娛樂稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅及使用牌照稅等。

財政部說明，已責成稅捐稽徵機關密切注意颱風動態及影響，積極協助及輔導受災納稅義務人依規定辦理，並秉持從寬、從速、從簡原則審查申請案件。

財政部提醒，做好防災準備，可有效減輕受影響程度，納稅義務人若對於災害損失稅捐減免規定或申請方式有不明瞭事項，可至財政部網站災害協助專區查詢相關資訊及點選連結線上申請各項稅捐減免。

颱風 薔琵颱風 財政部

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