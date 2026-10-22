地價稅11/1開徵 財部估稅額1046億元年增6.91%

今年地價稅將於11月1日開徵，民眾需於11月30日前繳納，全國開徵戶數約939萬戶、年增1.64%，稅額新台幣1046億元、年增6.91%，主要是公告地價調整、納稅義務人土地所有權變動，以及使用情形變更等所致。

財政部今天舉辦115年地價稅開徵宣導記者會，與會的高雄市稅捐稽徵處副處長陳明月說明，今年全國地價稅開徵戶數約939萬戶、稅額約1046億元，分別較去年增加約1.64%、6.91%，主要是今年全國平均公告地價調整較前一次（113年）調漲5.24%，以及納稅義務人土地所有權變動或使用情形變更等原因所致。

財政部表示，地價稅是按土地所有權人在同一直轄市或縣市轄區內已規定地價土地歸戶後的地價總額，依其適用稅率計徵應納稅額。今年地價稅是依照115年申報地價計徵，私有土地適用稅率則依土地使用情形而有不同，可分為一般用地稅率千分之10至55，以及特別稅率如自用住宅用地千分之2、工業用地千分之10、公共設施保留地千分之6等。

根據財政部統計，今年六都地價稅開徵戶數約654萬戶、稅額約871億元，占全國開徵戶數比率為69.63%、稅額比率為83.24%。其中，新北市的開徵戶數約172萬戶，占全國開徵戶數比率為18.33%，台北市的開徵稅額約298億元，占全國開徵稅額比率為28.45%，開徵戶數與稅額分別居六都及全國之冠。

其餘縣市開徵戶數約285萬戶、稅額約175億元，占全國開徵戶數比率為30.37%，開徵稅額比率為16.76%。

若依土地使用類別區分，財政部說明，今年自用住宅用地開徵戶數約424萬戶、稅額約76億元，占全國開徵戶數比率為45.11%，開徵稅額比率為7.25%；非自用住宅用地開徵戶數約515萬戶、稅額約970億元，占全國開徵戶數比率為54.89%，開徵稅額比率為92.75%。

財政部說明，今年地價稅將於11月1日開徵，繳納期間自11月1日至11月30日止，請納稅義務人如期繳納。若逾期繳納，每逾3日將依滯納稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%。超過30日仍未繳納，地方稅稽徵機關會依法移送法務部行政執行署所屬行政執行分署強制執行。

財政部補充，若有繳稅困難情形，可在繳納期間內，聯繫土地所在地的地方稅稽徵機關，了解是否符合延分期繳納規定，並於規定期限內提出申請，以維護自身權益。

財政部提醒，地價稅是按年課徵，依土地稅法規定，納稅義務基準日為每年8月31日，並以當日土地登記簿所載的所有權人或典權人為納稅義務人。因此若在8月31日前辦妥所有權移轉登記，即使新土地所有權人持有時間很短，仍須負責繳納該筆土地全年地價稅。

財政部表示，若在9月1日以後才辦妥所有權移轉登記者，即使所有權已移轉，原土地所有權人仍須繳納該筆土地全年地價稅。