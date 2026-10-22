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繼承公園用地每年要繳稅？多做這事竟能省下萬元稅款

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
公共設施保留地免徵地價稅有相關條件限制。聯合報系資料照
公共設施保留地免徵地價稅有相關條件限制。聯合報系資料照

公共設施保留地閒置未使用，為何每年仍要繳地價稅？新竹稅務局表示，這類土地若在保留期間未作任何使用，並與使用中土地隔離，可申請免徵地價稅。地主應留意，並非土地空著就自動免稅，仍須符合隔離條件並提出申請。

公共設施保留地是依都市計畫劃設，預留供道路、公園、綠地等公共設施使用，等待政府或相關機構取得的土地。在尚未徵收或收購前，因使用受到限制，原則上按千分之六特別稅率課徵地價稅；符合自用住宅用地規定者，可申請按千分之二稅率課徵。

至於保留期間未作任何使用，且與使用中土地隔離者，則可申請免徵地價稅。因此，地主除了確認土地是否屬於公共設施保留地，也應檢視現場使用及隔離情形。

舉例來說，竹科吳媽媽繼承父親遺產後，發現名下有一筆劃設為公園用地的公共設施保留地，長期未使用，每年卻須繳納地價稅1萬8,000元。經洽詢，確認土地雖閒置，但呈開放狀態，後來增設圍籬，與使用中土地隔離，經申請核准後免徵地價稅。

稅務局提醒，申請應在當年度地價稅開徵40日前，也就是9月22日前提出，經核准後當年即可適用；逾期申請，則自次年起適用。已核准免徵，且用途未變更、減免原因及事實仍存在者，以後免再申請。民眾可透過臨櫃、郵寄、傳真或線上方式辦理。

稅款 繳稅 公園 地價稅

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