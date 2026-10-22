快訊

台北市長電視辯論一次不夠？歷史證明翻轉選情一次就夠

台女河口湖遇害…網揪疑點「社群互追、代墊萬元」 死者友揭她獨遊真相

為演講踢壞桌子再道歉！作家澄清物化女性爭議 認造成傷害：錯在我

聽新聞
0:00 / 0:00

父過世後、弟弟設籍還不夠？不符直系設籍、新北屋主遭補徵5年地價稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
父親過世後未符直系設籍，屋主遭補徵5年地價稅差額。聯合報系資料照
父親過世後未符直系設籍，屋主遭補徵5年地價稅差額。聯合報系資料照

新北市一名土地所有權人，原獲准按自用住宅用地優惠稅率繳納地價稅，但因父親過世後，土地上的建物已無本人、配偶或直系親屬設籍，遭新北市政府稅捐稽徵處補徵2020年至2024年地價稅差額，合計8萬2,742元。屋主主張，自己長期依稅單繳稅，應受信賴保護，且建物仍有弟弟一家設籍居住，不應補稅。不過，新北市政府訴願審議委員會認定，弟弟屬旁系血親，不符合自用住宅用地的法定設籍要件，駁回訴願。

依《土地稅法》第9條規定，自用住宅用地須由土地所有權人本人、配偶或直系親屬在該地辦竣戶籍登記，且無出租或供營業使用。同法第41條也規定，適用特別稅率的原因、事實消滅時，土地所有權人應立即向主管稽徵機關申報。依財政部相關函釋，適用優惠稅率的原因、事實消滅後，應自次年起恢復按一般用地稅率課徵地價稅。

訴願決定書指出，新北市某地原自1976年起核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅，土地上的建物原由屋主父親設籍，但屋主父親於1983年8月12日過世後，經查已無屋主本人、配偶或直系親屬在該建物辦竣戶籍登記，因此不再符合自用住宅用地的適用條件。

但屋主不服，主張稅捐機關長期未主動調查，卻持續核發自用住宅優惠稅率稅單，已使其產生正當信賴；自己並非稅法專家，無從得知父親過世會影響地價稅率，且一直依稅單按時繳稅。此外，建物仍有弟弟全家居住並設籍，認為即使需要補稅，也應從稅捐機關通知之日起算。

新北市政府訴願會則指出，屋主未依規定申報優惠稅率適用原因消滅的情形，不能因此要求稅捐機關隨時掌握個別土地的戶籍變動。決定書並援引最高行政法院相關判決意旨指出，稅捐機關若發現原核課或免稅處分的事實認定有誤，仍可在法定核課期間內補徵稅款，不能僅因先前持續核發優惠稅率稅單，就主張適用信賴保護原則。

至於屋主主張弟弟一家仍在建物設籍居住，新北市政府訴願會認為，弟弟屬旁系血親，並非《土地稅法》第9條規定的直系親屬，因此即使弟弟一家仍設籍，也不符合自用住宅用地的法定要件。

新北市政府訴願會認定，稅捐稽徵處補徵2020年至2024年地價稅差額8萬2,742元，並無違誤，原復查決定應予維持，依法駁回屋主訴願。

地價稅 新北 過世

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

自住戶籍逾期登記、吞4.9萬元房屋稅 新北屋主提訴願遭駁回

退休爸把房給哥哥、地送妹妹 地價稅竟從5千跳到2萬5

為孩子就學遷戶籍退稅會被追回？有三種例外狀況

外牆掛廣告牌、屋頂裝太陽能板 收了租金還能享自用優稅嗎？

相關新聞

父過世後、弟弟設籍還不夠？不符直系設籍、新北屋主遭補徵5年地價稅

新北市一名土地所有權人，原獲准按自用住宅用地優惠稅率繳納地價稅，但因父親過世後，土地上的建物已無本人、配偶或直系親屬設籍，遭新北市政府稅捐稽徵處補徵2020年至2024年地價稅差額，合計8萬2,742元。屋主主張，自己長期依稅單繳稅，應受信賴保護，且建物仍有弟弟一家設籍居住，不應補稅。不過，新北市政府訴願審議委員會認定，弟弟屬旁系血親，不符合自用住宅用地的法定設籍要件，駁回訴願。

以房養老核貸件數探低

以房養老熱潮踩煞車了？據金管會統計，9月底國銀累計核貸1萬1,285件、677.9億元，第3季僅增274件、21.8億元，新增件數寫近八季低點。房仲圈指出，市場利率走高、房市降溫是兩大主因。

「大老婆條款」不只管到元配 生前二年贈與「特定親屬」財產併計遺產

遺贈稅法「大老婆條款」不只管到元配，財政部台北國稅局表示，修法之後，死亡前二年贈與「特定親屬」財產，在計算遺產稅時，須依受贈財產占遺產總額比率，負擔一定程度稅負。

重購退稅免追繳 三個樣態

申請土增稅重購退稅後，五年內遷出戶籍，退稅款一定會被追回嗎？台南市稅務局表示，原則上應維持設籍及自住，但若因子女就學、因公務派駐國外、土地所有權人死亡等三個例外原因而遷出戶籍，經查明房屋仍作自用住宅使用，可免追繳原退還稅款。

印花稅多繳 十年內可申退

多繳印花稅，可在繳納日起十年內提出證明申請退還，台中市稅務局表示，納稅人若因適用法令、認定事實、計算或其他原因發生錯誤，導致多繳稅款，可自繳納日起十年內，提出具體證明申請退還。

房屋稅變貴 檢視五大因素

房屋逐年折舊，房屋稅未必跟著減少。屏東縣稅務局表示，房屋稅除受折舊影響，也與房屋面積、使用情形、適用稅率、地段率及課稅月數等因素有關，民眾若發現今年稅額比去年高，可先檢視五件事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。