父過世後、弟弟設籍還不夠？不符直系設籍、新北屋主遭補徵5年地價稅

新北市一名土地所有權人，原獲准按自用住宅用地優惠稅率繳納地價稅，但因父親過世後，土地上的建物已無本人、配偶或直系親屬設籍，遭新北市政府稅捐稽徵處補徵2020年至2024年地價稅差額，合計8萬2,742元。屋主主張，自己長期依稅單繳稅，應受信賴保護，且建物仍有弟弟一家設籍居住，不應補稅。不過，新北市政府訴願審議委員會認定，弟弟屬旁系血親，不符合自用住宅用地的法定設籍要件，駁回訴願。

依《土地稅法》第9條規定，自用住宅用地須由土地所有權人本人、配偶或直系親屬在該地辦竣戶籍登記，且無出租或供營業使用。同法第41條也規定，適用特別稅率的原因、事實消滅時，土地所有權人應立即向主管稽徵機關申報。依財政部相關函釋，適用優惠稅率的原因、事實消滅後，應自次年起恢復按一般用地稅率課徵地價稅。

訴願決定書指出，新北市某地原自1976年起核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅，土地上的建物原由屋主父親設籍，但屋主父親於1983年8月12日過世後，經查已無屋主本人、配偶或直系親屬在該建物辦竣戶籍登記，因此不再符合自用住宅用地的適用條件。

但屋主不服，主張稅捐機關長期未主動調查，卻持續核發自用住宅優惠稅率稅單，已使其產生正當信賴；自己並非稅法專家，無從得知父親過世會影響地價稅率，且一直依稅單按時繳稅。此外，建物仍有弟弟全家居住並設籍，認為即使需要補稅，也應從稅捐機關通知之日起算。

新北市政府訴願會則指出，屋主未依規定申報優惠稅率適用原因消滅的情形，不能因此要求稅捐機關隨時掌握個別土地的戶籍變動。決定書並援引最高行政法院相關判決意旨指出，稅捐機關若發現原核課或免稅處分的事實認定有誤，仍可在法定核課期間內補徵稅款，不能僅因先前持續核發優惠稅率稅單，就主張適用信賴保護原則。

至於屋主主張弟弟一家仍在建物設籍居住，新北市政府訴願會認為，弟弟屬旁系血親，並非《土地稅法》第9條規定的直系親屬，因此即使弟弟一家仍設籍，也不符合自用住宅用地的法定要件。

新北市政府訴願會認定，稅捐稽徵處補徵2020年至2024年地價稅差額8萬2,742元，並無違誤，原復查決定應予維持，依法駁回屋主訴願。