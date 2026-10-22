綜所稅第2批退稅10月30日入帳 約8.2萬件逾14.3億元

114年度綜所稅第2批退稅將於10月30日入帳，適用對象為採用二維條碼或人工申報方式等退稅案件。根據各地區國稅局初步統計，第2批退稅案件估計約8.2萬件、退稅金額逾新台幣14.3億元。

根據財政部規劃，114年度綜合所得稅結算申報，分別於今年7月31日、10月30日及明年1月20日辦理3批次退稅。適用第2批退稅者為今年6月1日以前以二維條碼申報、人工申報及稅額試算服務紙本回復的退稅案件，經核定為退稅案件者。

根據財政部財政資訊中心發布的114年度第2批綜所稅交查核定案件發單彙總表，各區國稅局統計，補稅件數合計共1367件、補稅金額約9353萬餘元；退稅件數共8萬2795件，退稅總金額14億3671萬餘元。

整體退稅案件中，屬於一般退稅者共3304件，約占4%；屬於直撥退稅者共7萬9491件，約占96%。

財政部中區國稅局提醒，若民眾辦理114年度綜合所得稅結算申報時未填寫退稅帳號，將無法直接撥入帳戶退稅。

財政部中區國稅局說明，國稅局已主動寄發「綜合所得稅結算申報使用直接劃撥退稅同意書」，請民眾填妥後親自簽名或蓋章，並於同意書所載期限內郵寄、傳真或遞送回復，國稅局會將退稅款直接劃撥入民眾指定帳戶，安全又便利。