助益弱勢就業逾7.5萬人 公益彩券今年截至9月已創造盈餘318億餘元

公益彩券發行有助於增裕社會福利財源及促進弱勢族群就業，今年截至9月底止，累計結算銷售金額達1,477億餘元、盈餘318億餘元，並協助弱勢族群7萬5,338人就業，發行成果良好。

財政部國庫署表示，今年公益彩券銷售持續成長，截至9月底止，結算銷售金額及盈餘分別較114年同期成長5.9％、5.6％。該盈餘業依法專款專用於補助國民年金143億餘元、全民健康保險準備15億餘元，並分配予地方政府159億餘元，運用於兒少、婦女、老人、身心障礙者及社會救助等社會福利事項，例如：桃園市政府透過青少年培力協助其習得一技之長，開啟職涯更多可能；新北市政府透過行動玩具車巡迴服務，將遊戲與陪伴帶進偏鄉；屏東縣政府藉由培育專業月嫂協助新手爸媽減輕育兒負擔，亦展現婦女培力成果。這些都是公益彩券盈餘投入社會福利、回應不同族群需求的具體展現。

財政部國庫署進一步表示，發行公益彩券的目的除挹注社會福利財源外，透過經銷商遴選制度，同時提供身心障礙者、原住民及低收入單親家庭等弱勢族群參與彩券經營的機會。截至115年9月底全國經銷商人數達7萬5,338人，如再考慮其聘僱員工及彩券周邊產業等因素，對於促進就業將更具正面效益。

在經銷商的努力及消費者的支持下，公益彩券自88年底發行以來，截至115年9月底止，累計創造盈餘已達6,953億餘元，財政部未來將賡續督導發行機構穩健發展公益彩券市場，進一步厚植社會福利財源，照顧更多弱勢族群。