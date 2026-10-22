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房屋稅變貴 檢視五大因素

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

房屋逐年折舊，房屋稅未必跟著減少。屏東縣稅務局表示，房屋稅除受折舊影響，也與房屋面積、使用情形、適用稅率、地段率及課稅月數等因素有關，民眾若發現今年稅額比去年高，可先檢視五件事。

首先，若房屋有增建、改建，例如在原有房屋之外另增加使用空間，使面積增加，即使原本建物持續折舊，整體課稅情形仍可能改變。

其次，房屋使用情形變更，或原本適用減免原因、事實消滅，也可能使房屋稅額提高。因此，比較不同年度稅額時，除了看房屋本身，也要確認用途及減免資格是否與前一年相同。

第三，持有房屋的全國歸戶戶數增加，可能導致適用較高稅率。

第四，房屋所在村里街道的商業、交通情形及繁榮程度，經不動產評價委員會評定後，若調高地段率，便可能影響稅額。

第五，新建房屋也要留意課稅月數差異。若去年僅課徵部分月份，今年課稅月數增加，即使房屋開始折舊，全年應納稅額仍可能高於去年。民眾收到稅單後，可從上述五項因素逐一核對，釐清稅額增加原因。

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