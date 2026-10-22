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印花稅多繳 十年內可申退

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

多繳印花稅，可在繳納日起十年內提出證明申請退還，台中市稅務局表示，納稅人若因適用法令、認定事實、計算或其他原因發生錯誤，導致多繳稅款，可自繳納日起十年內，提出具體證明申請退還。

民眾發現印花稅有溢繳情形，應留意繳納日期，並備妥相關資料，釐清多繳的原因及金額。

這項退稅規定，不限於特定繳納方式。不論採用實貼印花稅票、彙總繳納，或使用繳款書繳納，只要確實因上述錯誤而溢貼或溢繳，都可在期限內提出申請，不會因繳稅方式不同，就失去申請退稅權利。

稅務局提醒，十年是溢繳稅款的申請期限，並非期限內解除契約，都能要求退稅。

印花稅 繳稅 台中市

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