「大老婆條款」不只管到元配 生前二年贈與「特定親屬」財產併計遺產

遺贈稅法「大老婆條款」不只管到元配，財政部台北國稅局表示，修法之後，死亡前二年贈與「特定親屬」財產，在計算遺產稅時，須依受贈財產占遺產總額比率，負擔一定程度稅負。

舉例來說，像是爺爺去世前贈與孫子（第三代）財產，過世後須併入遺產課稅，而在修法前，稅款由子女（第二代）承擔，容易引發家庭爭議，修法後，取得財產的孫子，也應按比率負擔一定稅額。

生前贈與遺產稅分攤規定

台北國稅局指出，總統今年9月11日修正公布遺贈稅法部分條文，針對被繼承人死亡前兩年內贈與特定親屬、依法須併入遺產總額課稅的財產，增訂受贈人的納稅義務，明確區分受贈人與繼承人應負擔的稅額，以維護租稅公平。

所謂「特定親屬」，包括配偶、子女、孫子女、父母、兄弟姐妹、祖父母，和這些親屬的配偶，如弟媳、女婿等。

國稅局說明，死亡前二年內贈與上述親屬的財產，原本就須併入遺產總額計算遺產稅，並非此次修法才納入課稅，這項規定主要目的是避免民眾透過生前贈與規劃，來規避遺產稅。

針對被外界稱為「大老婆條款」之修法，國稅局指出，此次重點在於稅款由誰負擔，修法前，併計後的遺產稅由全體繼承人負擔，可能出現親屬在被繼承人生前二年受贈財產，被繼承人死後，該親屬卻一毛遺產稅都不用付的情況。

事實上，大老婆條款並非針對大老婆，而是特定親屬都適用。國稅局舉例，阿章（化名）過世後留下小明、小美兩名子女，生前兩年內曾贈與小美的兒子、也就是長孫阿強200萬元，另留下其他遺產3,800萬元，合計遺產總額4,000萬元，應納遺產稅200萬元。

修法前，這筆200萬元遺產稅，由繼承人、即子女小明、小美共同負擔，取得贈與的長孫阿強不必負擔；修法後，阿強受贈200萬元，占遺產總額4,000萬元的5%，因此須負擔全案稅額的5%，也就是10萬元；其餘190萬元，則由小明、小美共同負擔。

國稅局提醒，修法是重新劃分受贈人與繼承人的納稅責任，並非另加徵一筆稅，民眾辦理遺產稅申報時，應留意死亡前兩年內贈與特定親屬情形。