聽新聞
0:00 / 0:00

「大老婆條款」不只管到元配 生前二年贈與「特定親屬」財產併計遺產

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
遺贈稅法「大老婆條款」不只管到元配。聯合報系資料照
遺贈稅法「大老婆條款」不只管到元配。聯合報系資料照

遺贈稅法「大老婆條款」不只管到元配，財政部台北國稅局表示，修法之後，死亡前二年贈與「特定親屬」財產，在計算遺產稅時，須依受贈財產占遺產總額比率，負擔一定程度稅負。

舉例來說，像是爺爺去世前贈與孫子（第三代）財產，過世後須併入遺產課稅，而在修法前，稅款由子女（第二代）承擔，容易引發家庭爭議，修法後，取得財產的孫子，也應按比率負擔一定稅額。

生前贈與遺產稅分攤規定
生前贈與遺產稅分攤規定

台北國稅局指出，總統今年9月11日修正公布遺贈稅法部分條文，針對被繼承人死亡前兩年內贈與特定親屬、依法須併入遺產總額課稅的財產，增訂受贈人的納稅義務，明確區分受贈人與繼承人應負擔的稅額，以維護租稅公平。

所謂「特定親屬」，包括配偶、子女、孫子女、父母、兄弟姐妹、祖父母，和這些親屬的配偶，如弟媳、女婿等。

國稅局說明，死亡前二年內贈與上述親屬的財產，原本就須併入遺產總額計算遺產稅，並非此次修法才納入課稅，這項規定主要目的是避免民眾透過生前贈與規劃，來規避遺產稅。

針對被外界稱為「大老婆條款」之修法，國稅局指出，此次重點在於稅款由誰負擔，修法前，併計後的遺產稅由全體繼承人負擔，可能出現親屬在被繼承人生前二年受贈財產，被繼承人死後，該親屬卻一毛遺產稅都不用付的情況。

事實上，大老婆條款並非針對大老婆，而是特定親屬都適用。國稅局舉例，阿章（化名）過世後留下小明、小美兩名子女，生前兩年內曾贈與小美的兒子、也就是長孫阿強200萬元，另留下其他遺產3,800萬元，合計遺產總額4,000萬元，應納遺產稅200萬元。

修法前，這筆200萬元遺產稅，由繼承人、即子女小明、小美共同負擔，取得贈與的長孫阿強不必負擔；修法後，阿強受贈200萬元，占遺產總額4,000萬元的5%，因此須負擔全案稅額的5%，也就是10萬元；其餘190萬元，則由小明、小美共同負擔。

國稅局提醒，修法是重新劃分受贈人與繼承人的納稅責任，並非另加徵一筆稅，民眾辦理遺產稅申報時，應留意死亡前兩年內贈與特定親屬情形。

老婆 國稅局 稅款 遺產

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

財部預告完善擬制遺產規範 納稅義務人應共同申報

還給老婆賣房一半的錢 他死後這筆3,100萬為何要課遺產稅？

退休爸把房給哥哥、地送妹妹 地價稅竟從5千跳到2萬5

國稅局：無法1次繳清遺產稅金 可申請最多18期分期繳納

相關新聞

以房養老核貸件數探低

以房養老熱潮踩煞車了？據金管會統計，9月底國銀累計核貸1萬1,285件、677.9億元，第3季僅增274件、21.8億元，新增件數寫近八季低點。房仲圈指出，市場利率走高、房市降溫是兩大主因。

「大老婆條款」不只管到元配 生前二年贈與「特定親屬」財產併計遺產

遺贈稅法「大老婆條款」不只管到元配，財政部台北國稅局表示，修法之後，死亡前二年贈與「特定親屬」財產，在計算遺產稅時，須依受贈財產占遺產總額比率，負擔一定程度稅負。

重購退稅免追繳 三個樣態

申請土增稅重購退稅後，五年內遷出戶籍，退稅款一定會被追回嗎？台南市稅務局表示，原則上應維持設籍及自住，但若因子女就學、因公務派駐國外、土地所有權人死亡等三個例外原因而遷出戶籍，經查明房屋仍作自用住宅使用，可免追繳原退還稅款。

印花稅多繳 十年內可申退

多繳印花稅，可在繳納日起十年內提出證明申請退還，台中市稅務局表示，納稅人若因適用法令、認定事實、計算或其他原因發生錯誤，導致多繳稅款，可自繳納日起十年內，提出具體證明申請退還。

房屋稅變貴 檢視五大因素

房屋逐年折舊，房屋稅未必跟著減少。屏東縣稅務局表示，房屋稅除受折舊影響，也與房屋面積、使用情形、適用稅率、地段率及課稅月數等因素有關，民眾若發現今年稅額比去年高，可先檢視五件事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。