自住戶籍逾期登記、吞4.9萬元房屋稅 新北屋主提訴願遭駁回

房屋明明沒有出租，卻因戶籍遷入逾期，無法適用自住房屋稅率。新北市一名屋主2024年12月買房，因未在期限內將本人或直系親屬戶籍遷入，2025年房屋稅遭按非自住稅率3.2%課徵4萬9,728元。屋主雖於2025年8月補辦戶籍登記，主張僅逾期2個月且房屋未出租，應適用自住稅率，但新北市政府訴願審議委員會認定，戶籍登記逾越法定期限，不符合自住課稅要件，訴願決定駁回。

新北市政府訴願決定書指出，某屋主於2024年12月20日買賣登記取得新北市一處房屋，雖然房屋沒有出租或供營業使用，但截至2025年6月2日自住戶籍登記及申請期限屆滿時，屋主本人及直系親屬均未在該屋辦竣戶籍登記，因此不符合自住住家用房屋的法定要件。

新北市政府稅捐稽徵處據此將該屋按非自住住家用稅率3.2%課徵2025年房屋稅，金額為4萬9,728元。屋主不服，申請復查未獲變更，後續再向新北市政府提起訴願。

屋主主張，自己長期居住國外，未能及時掌握房屋稅條例修正規定及戶籍遷入期限，直到2025年8月4日才完成戶籍遷入及房屋使用情形變更申報。考量2025年是房屋稅差別稅率2.0新制施行首年，財政部已將自住戶籍登記及申請期限放寬至同年6月2日，自己僅逾期約2個月，且沒有逃漏稅或不實申報情形，應有酌情適用自住稅率的空間。

不過，新北市政府訴願審議委員會指出，依房屋稅條例及「住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準」，個人持有的住家用房屋要適用自住稅率，除了房屋沒有出租或供營業使用，還必須符合本人、配偶或直系親屬實際居住，並在該屋辦竣戶籍登記，以及本人、配偶及未成年子女全國合計持有3戶以內等條件。

其中，房屋稅條例第5條第4項已於2024年1月3日修正公布，並自同年7月1日施行。新北市政府認為，法律公布施行後即具有普遍適用的效力，屋主不能以長期居住國外、不熟悉規定為由，主張排除適用；稅捐機關也必須依法行政，不能自行放寬法律規定的條件。

新北市政府訴願會並指出，財政部考量2025年為房屋稅2.0新制施行首年，已將自住戶籍登記及申請期限放寬至2025年6月2日，但屋主直到同年8月4日才完成戶籍登記並申報自住使用，已超過期限，無法據此改按自住稅率課稅。因此，訴願會認定，稅捐稽徵處按非自住住家用稅率3.2%課徵4萬9,728元房屋稅，並無違法，原復查決定也沒有不當，最終依《訴願法》第79條第1項規定，決定駁回訴願。