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為孩子就學遷戶籍退稅會被追回？有三種例外狀況

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
重購退稅有五年列管期間，是否追討退回稅款，仍須依遷籍原因及實際使用情形認定。圖為北市大安區國小示意圖，人物與新聞無關。聯合報系資料照
重購退稅有五年列管期間，是否追討退回稅款，仍須依遷籍原因及實際使用情形認定。圖為北市大安區國小示意圖，人物與新聞無關。聯合報系資料照

申請土增稅重購退稅後，五年內遷出戶籍，退稅款一定會被追回嗎？台南稅務局表示，原則上應維持設籍及自住，但若因子女就學、因公務派駐國外等特殊原因遷出戶籍，經查明房屋仍作自用住宅使用，符合規定者可免追繳原退還稅款。

台南安南區趙小姐詢問，先前曾申請土增稅重購退稅，現在因子女就學需要遷出戶籍，但本人仍住在原屋，是否會被追回退稅款？稅務局指出，須依遷籍原因及實際使用情形認定，並非遷出戶籍就一律追繳，也不是仍住在屋內就一定能免追繳。

稅務局說明，土增稅重購退稅設有五年列管期間，重購土地不得再行移轉或改作其他用途。期間內，原出售土地所有權人、配偶或直系親屬，應在重購土地上的房屋辦竣戶籍登記，且房屋須供自用住宅使用；若全戶戶籍遷出，原則上可能因不符自用住宅要件，遭追繳退稅款。

不過，依財政部相關函釋，因子女就學需要、因公務派駐國外或土地所有權人死亡等特殊情形，致戶籍遷出或未設於重購房屋，經查明仍供自住，且確無出租或營業使用，可認定未改作其他用途，免予追繳。

稅務局強調，上述例外僅適用特定情形，不能自行認定所有遷籍原因都符合規定。即使因特殊原因遷出戶籍，五年列管期間仍須維持自用住宅用途，若有出租、營業或其他不符自用住宅規定的情形，仍可能影響原有退稅資格。

房地合一稅重購退稅也有類似例外，符合規定者，可免追繳原退還或扣抵稅額。稅務局提醒，民眾有遷籍需求，宜事前向主管稅捐機關確認，並保留學籍證明、派令等文件，以利日後查核認定，保障退稅權益。

戶籍 土增稅 稅款

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