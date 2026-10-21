國稅局：無法1次繳清遺產稅金 可申請最多18期分期繳納

財政部南區國稅局表示，若遺產稅或贈與稅納稅義務人無法1次繳納現金，可在期限內申請分18期以內加計利息繳納稅款，請民眾注意申請期限，以免影響自身權益。

財政部南區國稅局發布新聞稿說明，遺產及贈與稅法已於今年9月11日修正公布，其中，全面取消遺產稅或贈與稅應納稅額在新台幣30萬元以上才能申請分期繳納的限制門檻，因此，納稅義務人若確實有困難不能1次繳納現金，可在納稅期限內向國稅局申請分18期以內加計利息繳納稅款。

舉例來說，民眾甲君應繳納遺產稅為27萬元，但因有繳現困難無法1次繳清稅款，可向國稅局申請分期繳納，若經國稅局核准依其申請分18期繳納稅捐，則每期應納稅款為1萬5000元，並自原繳納期限屆滿的隔天起至繳納日，依各年1月1日郵政儲金一年期定期儲金固定利率加計分期利息。

財政部南區國稅局提醒，若對核准分期繳納的任何一期應繳稅捐，沒有如期繳納，稅捐稽徵機關就會在該期繳納期間屆滿的隔天起3日內，就未繳清的餘額稅款，發單通知納稅義務人，限10日內1次全部繳清；逾期仍未繳納者，即移送強制執行。