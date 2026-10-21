捐政治獻金 留意兩個天花板

今年是選舉年，財政部南區國稅局表示，民眾透過捐贈支持政黨或擬參選人，應留意《政治獻金法》規定，包含兩個「天花板」，分別是捐贈金額上限、申報所得稅可列報扣除額或費用上限，且營利事業、個人各有不同額度限制。

可列報限額方面，個人每戶可列報的政治獻金捐贈扣除額，不能超過當年度綜合所得總額的20%，最高以20萬元為限；營利事業則不得超過所得額10%，且最高50萬元。

至於捐款上限，個人對同一政黨或政治團體，每年最多捐30萬元，對不同政黨或政治團體合計最多60萬元；對同一擬參選人最多10萬元，對不同擬參選人合計最多30萬元。營利事業對上述四類對象的限額，則依序為300萬元、600萬元、100萬元及200萬元。

九合一地方公職人員選舉將於11月28日投票，隨著選情升溫，部分個人及企業會透過捐贈政治獻金表達支持。南區國稅局表示，政治獻金雖可在次年辦理所得稅結算申報時，列為計算課稅所得額的減項，但可以捐多少、報稅可以扣多少是不同規定，不能將實際捐款金額全部照單列報。

國稅局表示，捐款前也要先確認自身資格與受贈對象是否符合政治獻金法。例如，營利事業有累積虧損尚未依法彌補，或個人不具有選舉權，都有不得捐贈的限制；受贈對象也須符合規定，不能只因支持對方，就認為捐款一定可以節稅。

舉例來說，大華與小美夫妻2026年度綜合所得總額為80萬元，兩人分別捐贈10萬元給不同市長擬參選人，合計20萬元。捐款雖未超過法定捐贈限額，但報稅時須以同一申報戶計算扣除上限，因此只能列報16萬元，也就是80萬元乘以20%，其餘4萬元不能扣除。