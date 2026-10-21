冒領發票獎金 財部將追回

澎湖縣出現涉嫌冒領發票獎金案件，賦稅署長樓美鐘昨（20）日表示，兩張1,000萬元特別獎發票均已暫緩給獎，其中一張的真正中獎人已出面提供憑據，確認涉及冒領；另有18張已兌領發票、合計19萬餘元，是否涉及不法仍待查證。

澎湖張姓男子連續兩期中獎發票千萬獎，且持超商補印發票前往銀行兌領，銀行行員發現張男神色異常，且持有多張中獎發票，因而通報並報警，才攔下獎金。

樓美鐘指出，兩張千萬元發票確實由營業人開立，並非憑空產生。目前掌握嫌疑人透過超商多媒體事務機列印電子發票證明聯，再持以兌獎，但如何取得領獎資訊，仍待檢警調查。

財政部提醒，公用事業帳單載具條碼應妥善保存，避免拍照上傳，並可透過統一發票兌獎APP完成載具歸戶、設定領獎帳戶。