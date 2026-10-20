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財部預告完善擬制遺產規範 納稅義務人應共同申報

中央社／ 台北20日電

為完善擬制遺產課稅相關規範，財政部預告修正子法，明定納稅義務人應全體共同辦理申報，且若欲以公同共有的遺產抵繳稅款，應經全體繼承人同意。

總統今年9月公布修正遺產及贈與稅法部分條文，明定擬制遺產稅額規範，明定被繼承人死亡前2年內贈與特定親屬（含被繼承人配偶、各順序繼承人及其配偶）的財產，視為被繼承人現存財產等規範。

為完善相關規範，財政部預告修正遺產及贈與稅法施行細則部分條文，考量現行遺產稅採申報核定制，明定涉及擬制遺產的遺產稅納稅義務人應全體共同辦理申報。

修正草案規定，稽徵機關應對這類納稅義務人分別發送應納稅額納稅通知書，包括應納的遺產稅、滯納金、罰鍰及應加徵利息等，分別以被繼承人的遺產及受贈財產為限。

針對納稅義務人以繼承人公同共有的遺產抵繳稅款，修正草案增訂經全體繼承人簽章出具抵繳同意書相關規定。

財政部說明，擬制遺產稅額以受贈人為納稅義務人，不是以全體繼承人為納稅義務人，為保障繼承人的財產權，遺贈稅法已定明擬制遺產稅額不適用多數決規定，因此，受贈人申請以遺產抵繳擬制遺產稅額時，應經全體繼承人同意。

此外，修正草案規定，納稅義務人未依限給付財產給被繼承人配偶，應依法補徵遺產稅。若納稅義務人有特殊原因，經核准延期給付，也不得超過追繳遺產稅的5年期限。

納稅義務人 遺產 繳稅 財政部 遺產稅

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