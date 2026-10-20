報扶養75歲祖母卻遭剔除 孫女主張「無謀生能力」仍沒用

長輩符合扶養條件，子女或孫子女就一定能列報免稅額嗎？南區國稅局提醒，直系尊親屬若已選擇自行申報綜合所得稅，即使年齡、受扶養事實符合規定，他人仍不得再列報扶養。申報前除了確認扶養資格，也應先問清楚長輩是否已自行報稅，以免遭剔除補稅。

國稅局表示，依所得稅法規定，納稅人及其配偶的直系尊親屬，年滿60歲或無謀生能力，且受納稅義務人扶養者，可以列報扶養親屬免稅額。不過，符合這些條件，並不代表可以忽略長輩已自行申報的情況。

以實際案例來看，小花（化名）辦理2024年度綜合所得稅結算申報時，列報扶養年滿75歲的祖母美花，原經國稅局核定，後因發現祖母已自行辦理同年度綜合所得稅結算申報，否准小花列報扶養。

小花不服，申請復查時主張，祖母已年滿75歲、無謀生能力，且確實由自己扶養，符合受扶養親屬的法定條件。但國稅局認為，祖母既已自行申報，就應優先適用本人的免稅扣除額，因此駁回復查申請，案件已確定。

國稅局說明，免稅扣除制度是國家保障個人維持最低生存基礎的制度，不論收入高低、有無謀生能力，個人均享有這項權利。納稅義務人自行申報綜合所得稅時，可依法減除本人的免稅額；配偶及受扶養親屬，則依家戶申報制度，由納稅義務人合併申報減除。

因此，長輩即使符合受扶養資格，只要基於自由意志，選擇以納稅人身分自行申報，就應優先享有本人的免稅扣除額，不能再由他人列報扶養。國稅局提醒，家人報稅前應先確認彼此的申報方式，避免因重複列報，遭調整補稅。