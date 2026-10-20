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退休爸把房給哥哥、地送妹妹 地價稅竟從5千跳到2萬5

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
民眾進行財產規劃前，要審慎考慮稅務相關規定，以免因小失大。房市示意圖。記者游智文／攝影
民眾進行財產規劃前，要審慎考慮稅務相關規定，以免因小失大。房市示意圖。記者游智文／攝影

老張為了節省未來的遺產稅，打算將房屋送給兒子、土地送給女兒，沒想到房、地分開給，可能讓每年地價稅從5,000元增至2萬5,000元，變成原來的五倍。同樣是把財產留給子女，為何這樣分配，反而讓地價稅大增？

一名從竹科科技公司退休的高階主管老張（化名），為避免身後留下高額遺產稅，規劃提前將房屋及土地分別贈與兒子、女兒。不過，這樣的分配方式，可能讓原本適用千分之2自用住宅用地稅率的土地，改按一般用地稅率課稅。

關鍵在於，地價稅自用住宅用地優惠，不只看有沒有設籍、是否供自住，也要看房屋與土地所有權人的關係。土地上的房屋，須由土地所有權人本人、配偶或直系親屬持有，才符合其中一項適用條件。

以老張的規劃為例，房屋贈與兒子、土地贈與女兒後，房屋所有權人是土地所有權人的兄長，兩人屬於旁系血親，不符合上述規定，因此無法繼續適用千分之2優惠稅率。若改按一般用地基本稅率千分之10計徵，原本5,000元的地價稅，就會增加至2萬5,000元，變成原來的五倍。

稅務局說明，一般用地地價稅，是依土地所有權人在同一縣市持有土地的地價總額，按千分之10至千分之55累進課徵；自用住宅用地則按千分之2計徵，兩者稅負差距明顯。

適用自用住宅用地優惠，須由土地所有權人、配偶或直系親屬在該地辦完戶籍登記，住宅無出租或供營業使用，且房屋由土地所有權人、配偶或直系親屬持有。面積也有限制，都市土地以300平方公尺、約90.75坪為限，非都市土地以700平方公尺、約211.75坪為限；土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬，原則上以一處為限。

稅務局也提醒，不論透過買賣或贈與將房地移轉給子女、配偶或父母，只要土地所有權人變更，即使使用情形不變，新所有權人仍須重新申請自用住宅用地優惠。應於當年9月22日前提出申請，當年度才能適用，逾期則自次年起適用；核准後，若用途及適用條件未變，往後免再申請。

地價稅 退休 妹妹

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