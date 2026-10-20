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2款刮刮樂新品上市 總獎項超過420萬個 總獎金逾11.3億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
刮刮樂新品「好運強強滾」、「金骰子」。台灣彩券／提供
刮刮樂新品「好運強強滾」、「金骰子」。台灣彩券／提供

入秋天氣漸涼，正是親友相約吃鍋、歡聚同樂的好時節！台灣彩券公司20日推出「好運強強滾」與「金骰子」2款刮刮樂新品，「好運強強滾」每張售價新臺幣200元，以台灣人喜愛的火鍋為主題，將熱鬧豐盛的鍋物意象融入票面與遊戲設計，票面上澎湃翻騰的火鍋食材象徵財運強強滾，並運用食材與財富元素作為對獎符號，呼應主題、增加刮獎樂趣，頭獎200萬元；同日上市另一款「金骰子」每張售價100元，票面主題以閃閃發光的金色骰子為設計，搭配簡單有趣的比大小玩法，頭獎50萬元；2款新品總獎項超過420萬個，總獎金逾11.3億元。

「好運強強滾」每張售價200元，將台灣大街小巷隨處可見的國民美食「火鍋」作為主題，票面以盛裝山珍海味、翻滾沸騰的澎湃鍋物，搭配吃火鍋少不了的手搖飲與果汁，對獎符號包含魚板、鮮蝦、螃蟹、元寶等與遊戲主題呼應，營造歡聚吃好鍋，好運滾滾而來的熱鬧氛圍。玩法簡單直覺，只要刮出3個相同符號即可依照獎金表獲得對應獎金，1,000元（含）以上的獎項超過18萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率35%。

同日上市的「金骰子」每張售價100元，票面以鑲嵌鑽石的黃金骰子搭配金幣點綴，散發奢華耀眼光芒，遊戲採簡單有趣的「比大小」玩法，只要在任一局中刮出「您的骰子」點數大於「對手的骰子」即得該局獎金，共有5次中獎機會，500元（含）以上的獎項超過18萬個，頭獎50萬元共有5個，總中獎率34.02%。

刮刮樂 獎金 頭獎

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