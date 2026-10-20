網紅漏辦營業稅籍 快補救

網紅漏辦稅籍登記、漏報營業稅，輔導期雖已結束，但仍有補救機會。財政部中區國稅局表示，網紅若尚未被檢舉、也未經稽徵機關或指定調查人員調查，主動辦理稅籍登記，並補報補繳營業稅、加計利息，符合稅捐稽徵法規定者，仍可免罰。

中區國稅局指出，財政部2025年9月10日發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，明確訂定相關課稅規則，輔導辦理稅籍登記及報繳營業稅的免罰期限，已於今年6月30日屆滿。應辦理卻尚未辦理者，應儘速向所轄稽徵機關補辦。

依作業規範，網紅是指個人經常性在網路發表創作或分享資訊者。境內網紅認定，涵蓋在國內設有固定營業場所，或在國內有住、居所，以及使用的電腦、行動裝置安裝地在國內，或行動裝置連結的手機號碼國碼為886等情形。

至於是否須辦理稅籍登記及報繳營業稅，仍須看實際營業情況。國稅局說明，境內網紅在國內銷售貨物或勞務，有實體固定營業場所、營業牌號、僱用人員協助銷售，或透過網路銷售且當月銷售額達營業稅起徵點者，應依規定辦理。

目前營業稅起徵點，銷售貨物為每月10萬元、銷售勞務為每月5萬元。因此，判斷時應區分銷售內容及金額，不能單以是否自稱網紅、粉絲人數多寡，判斷有無辦理稅籍登記及報繳營業稅的義務。

國稅局提醒，輔導免罰期限屆滿，不代表漏報者已無補救空間，但適用自動補報補繳免罰，須符合尚未被檢舉、尚未被調查等條件。