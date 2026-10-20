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欠稅未清償 財產處分受限

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

欠稅遭禁止處分不動產，即使已獲准分期繳納，也無法直接解除限制。新竹縣稅務局表示，分期繳稅不代表欠稅已清償，納稅人仍須繳清全部欠稅，或提供相當於欠稅金額的財產擔保，才能辦理塗銷禁止財產處分登記。

稅務局近期接獲民眾詢問，因欠稅遭移送強制執行，名下不動產遭禁止處分，後來已辦理分期繳納，為何房地仍受限制，不能移轉？

稅局說明，納稅人欠稅，稅務機關可就相當於應繳稅款金額的財產，通知相關機關，限制移轉或設定他項權利。這是確保稅款能獲得清償的保全措施，避免欠稅人透過移轉財產，規避繳稅責任。

禁止處分不只是影響房地買賣，也會限制設定他項權利，例如設定抵押權。民眾若有出售、贈與不動產或辦理抵押貸款需求，可能因此受到影響，不能以為分期申請獲准後，就能恢復辦理。

財產 繳稅 不動產

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