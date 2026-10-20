勞部：提好提滿 放大分紅

各界關切勞工退休生活保障。受惠於全球AI需求強勁，新制勞退基金投資交出亮眼成績。在目前勞退新制雇主強制提繳勞工月薪6%，勞工自提最高6%情況下，勞動部建議，勞工儘可能自提6%，最好「提好提滿」，分紅可放大為二倍，而且愈早開始，累積效果愈顯著。

勞團多次訴求，政府應進一步提高勞退新制雇主強制提繳6%比率、並且打開勞工自提6%上限。惟勞動部表示，願意用開放態度審慎評估，但不鬆口提高雇主強制提繳，以及勞工自提上限。

官員表示，提高勞退新制雇主強制提繳6%比率，事關重大，全國171.6萬中小微企業，負擔能力不一，屆時也會導致窒礙難行。

至於提高勞工自提6%上限，勞動部最大擔憂在於，目前高薪資族群自提比率最高，自提又可自綜合所得總額中扣除，一旦提高自提上限，等於放大高薪族群節稅效果，不用繳所得稅，反而是低薪族群要繳足所得稅，造成「逆所得重分配」。