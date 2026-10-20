聽新聞
0:00 / 0:00

勞部：提好提滿 放大分紅

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

各界關切勞工退休生活保障。受惠於全球AI需求強勁，新制勞退基金投資交出亮眼成績。在目前勞退新制雇主強制提繳勞工月薪6%，勞工自提最高6%情況下，勞動部建議，勞工儘可能自提6%，最好「提好提滿」，分紅可放大為二倍，而且愈早開始，累積效果愈顯著。

勞團多次訴求，政府應進一步提高勞退新制雇主強制提繳6%比率、並且打開勞工自提6%上限。惟勞動部表示，願意用開放態度審慎評估，但不鬆口提高雇主強制提繳，以及勞工自提上限。

官員表示，提高勞退新制雇主強制提繳6%比率，事關重大，全國171.6萬中小微企業，負擔能力不一，屆時也會導致窒礙難行。

至於提高勞工自提6%上限，勞動部最大擔憂在於，目前高薪資族群自提比率最高，自提又可自綜合所得總額中扣除，一旦提高自提上限，等於放大高薪族群節稅效果，不用繳所得稅，反而是低薪族群要繳足所得稅，造成「逆所得重分配」。

勞退 勞退新制 勞動部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

勞工分享AI紅利！新制勞退自提率升破20% 「這族群」竟高達54%

要保障要加薪與勞退 警消、社工、勞團上凱道

影／多場勞資協商破局 勞團今赴凱道爭加薪提高勞退提撥

7成受雇勞工薪資低於平均薪資 逾2000勞工上凱道提全面加薪等4訴求

相關新聞

勞退新制自提比率突破20%

近年AI需求帶動台股成長，提升勞工勞退新制自提意願。今年7月勞退新制自提比率已突破20%，8月再提高至20.76%，創新高，共約164.5萬人自提；薪資愈高、勞工自提比率愈高，月薪在11萬以上，自提比率高達五成四，等於一半以上高薪族都自提。

網紅漏辦營業稅籍 快補救

網紅漏辦稅籍登記、漏報營業稅，輔導期雖已結束，但仍有補救機會。財政部中區國稅局表示，網紅若尚未被檢舉、也未經稽徵機關或指定調查人員調查，主動辦理稅籍登記，並補報補繳營業稅、加計利息，符合稅捐稽徵法規定者，仍可免罰。

勞部：提好提滿 放大分紅

各界關切勞工退休生活保障。受惠於全球AI需求強勁，新制勞退基金投資交出亮眼成績。在目前勞退新制雇主強制提繳勞工月薪6%，勞工自提最高6%情況下，勞動部建議，勞工儘可能自提6%，最好「提好提滿」，分紅可放大為二倍，而且愈早開始，累積效果愈顯著。

欠稅未清償 財產處分受限

欠稅遭禁止處分不動產，即使已獲准分期繳納，也無法直接解除限制。新竹縣稅務局表示，分期繳稅不代表欠稅已清償，納稅人仍須繳清全部欠稅，或提供相當於欠稅金額的財產擔保，才能辦理塗銷禁止財產處分登記。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。