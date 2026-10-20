勞退新制自提比率突破20%

近年AI需求帶動台股成長，提升勞工勞退新制自提意願。今年7月勞退新制自提比率已突破20%，8月再提高至20.76%，創新高，共約164.5萬人自提；薪資愈高、勞工自提比率愈高，月薪在11萬以上，自提比率高達五成四，等於一半以上高薪族都自提。

勞退新制自2005年7月1日起實施，雇主每月須為勞工按月提撥不低於其月薪6%的退休金至個人專戶，勞工也可在1%到6%範圍內自行提繳。勞退新制專戶可隨勞工轉換工作帶著走，但須年滿60歲才能請領專戶內的退休金。

勞工自提勞退新制金額可在當年度全數從薪資所得總額中扣除，暫不計入所得課稅。儘管有這項租稅優惠，勞退新制自提率向來偏低，2015年底自提率才6.16%，人數僅38.3萬人，2020年才突破10%。

隨著台灣半導體在全球供應鏈具關鍵位置、及全球AI需求強勁，2024年自提率15.59%、2025年17.5%，2026年8月自提率達20.76%，創下新高。兩、三年間自提比率增加超過5個百分點，可說是近年最快增速。

官員觀察，勞退新制自提率在短短三年間大幅提高，與新制勞退基金績效有直接相關。新制勞退基金2024年收益率達16.16%、2025年達15.6%、收益數7,469億元；2026年前八月更飆出29.25%收益率、收益數達1.6兆元。勞工可依專戶本金金額、投保年資與月提撥金額比例，參與分紅。

截至今年8月底，自提勞退新制的勞工逾164.5萬人，在792.2萬個有效帳戶中，占比20.76%。勞退新制平均提繳工資為49,009元，勞工自提平均提繳工資達66,744元，可見薪資較高勞工，自提意願高，拉高平均值。