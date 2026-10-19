無人機加入房屋、地價稅清查！台南首波航拍288公頃估省百萬

房屋、土地使用情形有沒有變，無人機也能協助查核。台南稅務局19日宣布，導入無人機空拍，結合三維建模、圖資及稅籍資料比對，協助篩選疑似異常案件，作為地價稅、房屋稅清查依據。第一階段將以新化分局轄區為示範區，規劃航拍約288公頃，預估每年可節省逾5,000工時、人力成本約157萬元。

稅務局表示，台南市面積達2,192平方公里，土地及建物使用情形多元，過去主要仰賴人員實地勘查，不僅耗費人力與時間，部分地區也因現場環境限制，增加查核難度。

此次導入無人機後，將先取得土地及建物影像，經影像處理、三維建模，再匯入圖資整合系統（ATG系統），與既有圖資、稅籍資料比對，協助清查人員找出疑似異常案件，再進一步查核，讓清查作業逐步從逐筆勘查，轉向科技分析與影像比對。

台南市長黃偉哲表示，這次採用台灣產製的無人機，除可協助處理偏遠山區難以抵達的問題，也能減少現場勘查工作、擴大清查範圍，讓有限人力投入更需要專業判斷及服務市民的工作。

稅務局長陳家慶指出，無人機不只是從空中拍照，而是透過空拍影像與三維建模、ATG系統及稅籍資料整合，讓影像成為稅務清查的數位工具。

稅務局表示，定期空拍也能提高圖資更新頻率，更即時掌握土地、房屋使用情形的變化，降低徵納雙方因資料落差產生的爭議。未來在符合相關規範及業務需求下，相關圖資也可提供市府其他局處作為業務輔助參考，擴大跨機關應用效益。