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還給老婆賣房一半的錢 他死後這筆3,100萬為何要課遺產稅？

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
夫妻未另以契約約定財產制，適用法定財產制，財產原則上各自所有。圖／AI生成
夫妻未另以契約約定財產制，適用法定財產制，財產原則上各自所有。圖／AI生成

夫妻間贈與財產免徵贈與稅，為何丈夫賣房後轉給妻子的3,100萬元，在他過世後卻被併入遺產課稅？家屬主張，這筆錢只是夫妻分配婚後共有財產，根本不是贈與，但國稅局並未採信。原本以為是夫妻間分錢，為何最後成了遺產稅爭議？

案件中，江男2021年2月過世，國稅局核定遺產總額約7,997萬元，扣除免稅額及相關扣除額後，遺產淨額約4,018萬元，應納遺產稅約402萬元。其中，死亡前兩年內移轉的3,100萬元，是此次的爭議焦點。

江男2019年以7,380萬元出售名下房地，期間先以房屋抵押借款，再陸續將款項轉入妻子帳戶，合計3,100萬元。家屬認為，房屋是婚後購買，夫妻商量出售並均分所得，只是分配共有財產，不是丈夫無償送錢給妻子，不應當成贈與併入遺產。

家屬指出，房屋出租期間，租金一直由夫妻合併申報所得稅，足以證明房屋是夫妻共有。不過，財政部認為，合併報稅與財產所有權是兩回事，不能直接畫上等號。

財政部說明，夫妻未另以契約約定財產制，適用法定財產制，財產原則上各自所有，並非婚後買房就自動一人一半。家屬援引的共同財產規定，屬於夫妻約定採共同財產制時的規範，本案並不適用。

這間房屋於1980年買入並登記在江男名下，家屬若主張實際為夫妻共有，應提出具體證據。但家屬未能舉證，僅憑租金合併報稅，仍不足以證明共有關係。

國稅局追查資金後，認定3,100萬元實際為贈與妻子2,880萬元、女兒220萬元。依遺產及贈與稅法，死亡前兩年內贈與配偶或法定繼承人的財產，仍須併入遺產總額計算。因此，夫妻間贈與雖免徵贈與稅，仍可能涉及遺產稅。

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