陸社保欠繳處罰新制將上路 資誠籲台商盤點三大風險

中國大陸將自11月1日起，統一雇主逾期不繳或少繳社會保險費的處罰裁量標準。資誠提醒，台商應優先檢視員工薪資與社保繳費基數的差異、外包或平台用工安排，以及台籍幹部兩地給薪模式，確認申報資料與實際用工情況一致，並評估可能的補繳、滯納金及處罰風險。

中國大陸國家稅務總局發布《全國稅務行政處罰裁量基準（2026年版）》，將雇主逾期不繳或少繳社保費納入全國統一裁量體系。主管機關將主要依欠繳金額及欠繳費額占比，區分為「輕微、較輕、一般、較重、嚴重」五個階次，降低各地執法尺度不一致的情況。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，企業管理社保，除了確認員工是否參保，也要檢查是否足額繳納。可從個別員工著手，將勞動合同約定薪資、實際支付金額、個人所得稅申報所得及社保繳費基數相互核對；若有差異，應能說明原因，並備妥相關文件。

不過，個人所得稅的計稅工資與社保繳費基數並非完全相同，兩者有差異，不代表一定少繳社保。企業若長期按最低基數申報，或有境內外分拆薪資、發放現金補貼、延後將員工納入參保等情況，則應確認是否有合理的商業原因、符合地方規定，並留存證明。

中國大陸稅務機關近年持續推動不同稅費資料的交叉比對，以及社保費申報智能提醒。隨著薪資、個稅及社保資料比對增加，企業過去分別處理各項申報的作法，也需要重新檢視，確認資料之間的差異能否合理解釋。

外包與平台用工也是盤點重點。靈活就業及新就業形態人員，已成為中國大陸擴大社保覆蓋的重要對象，官方也提出由用工方、平台企業與勞動者共同籌資、合理分擔的參保機制。平台企業承擔更多社保責任後，採用這類用工模式的企業，也須重新評估原有安排。

對台商而言，不能只確認平台是否提供服務合約及發票，還要檢視實際工作方式。企業是向服務商購買一項由對方獨立完成的服務，還是仍直接指揮、管理工作人員，涉及的用工風險並不相同。

因此，外包業務內容、工作指揮、人員管理、報酬計算及成果驗收等實際安排，都應與合約相符。若工作及管理方式沒有改變，只是換成其他公司或平台簽約、開票及付款，原有社保問題不會因此消失。

台幹兩地聘僱及給薪安排，也應一併檢視。依《香港澳門台灣居民在內地（大陸）參加社會保險暫行辦法》，在中國大陸受聘的台灣居民，原則上應參加五項職工社保；若已在台灣參加當地社會保險，並持續保留保險關係，可持相關授權機構出具的證明，不在中國大陸參加基本養老保險及失業保險，但不代表醫療、工傷及生育保險也全面免除。

徐丞毅指出，台幹已在台灣參加勞健保，只是判斷其中國大陸社保義務的條件之一，仍須依實際聘僱及派駐情況確認適用範圍。企業應一併核對兩地聘僱關係、派駐文件、薪資負擔對象、個稅申報及中國大陸社保處理方式。

其中，台幹在台灣領取、但與中國大陸工作有關的薪資，是否應納入中國大陸社保繳費基數，也須依具體情況評估，不能只因薪資在台灣支付，就直接排除。

徐丞毅建議，台商可先針對薪資與社保繳費基數差異較大的員工、外包或平台用工，以及台幹兩地聘僱與給薪安排進行盤點。將每位員工的勞動合同、實際薪資、個稅申報、社保繳費及付款資料相互核對，再依直接聘僱、台幹派駐、勞務派遣或業務外包等模式，確認現行處理方式是否符合實際情況；對過去已存在的差異，也應評估相關風險，據此調整後續用工及薪酬安排。