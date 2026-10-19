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TISA租稅優惠何時出爐 彭金隆：不用等到年底

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆表示，TISA租稅優惠出爐時點不用等到年底。聯合報系資料照
金管會主委彭金隆表示，TISA租稅優惠出爐時點不用等到年底。聯合報系資料照

對於TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）的租稅優惠，金管會主委彭金隆今日在財委會備詢時表示，如何建立台灣特色又有社會共識的租稅制度，是提出TISA租稅優惠措施的重點，他也表示，不用等到年底，財金兩部會就會正式把TISA租稅優惠措施提出來。

彭金隆也表示，在財金兩大部會協商的時候，雙方都看到未來高齡化的趨勢跟少子化的趨勢，幫助國人強化第三支柱就是雙方共同的目標，另外就是如何透過這個來強化兒少理財觀念，兩個部會都有共識，接下來就要研擬各種不同的方案，包括社會共識會在哪裡。

立委李坤城詢問，是不是要到年底才會正式提出優惠？彭金隆則回應，不用等到年底就會正式把TISA租稅優惠措施提出來，金管會的稅式支出評估的重點，在於減稅能夠帶動多少投資？未來幾年因為這個減稅減少又能夠得到多少投資？對國庫的影響又是多少？

對兒少帳戶，李坤城表示，希望2500元的兒少津貼也去投資TISA，彭金隆表示，的確希望建立兒少長期投資TISA，但是租稅優惠要看社會的共識。

彭金隆

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